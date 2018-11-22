Що станеться, якщо їсти вершкове масло щодня

П'ятдесят грамів вершкового масла заповнює 1/3 щоденної норми вітаміну А, необхідного організму для гострого зору та нормальної роботи імунної системи.

Вершкове масло містить не менше 75,5% жирів, більше половини з них становлять насичені жирні кислоти, передає Сosmo.

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Корисні властивості масла

1. Вершкове масло корисне при хворобах шлунково-кишкового тракту, адже вітамін А загоює дрібні пошкодження в шлунку.

2. Олеїнова кислота допомагає знизити ризик розвитку онкозахворювань.

3. Вершкове масло особливо корисне для жителів країн з суворим кліматом, адже воно – чудове джерело енергії, яка допомагає зігрітися.

Куди додавати масло і з чим вживати?

Масло додає соусу домашнього приготування щільності, також його додають до випічки – воно робить пиріг більш рум'яним, а начинку – більш м'якою. Цільнозерновий хліб з маслом – ідеальне поєднання корисних жирів, вітамінів та вуглеводів.

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