09:45
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Що станеться, якщо їсти вершкове масло щодня

      1153 Читать новость на русском
      Вершкове масло – користь і шкода
      Вершкове масло – користь і шкода / unsplash.com

      П'ятдесят грамів вершкового масла заповнює 1/3 щоденної норми вітаміну А, необхідного організму для гострого зору та нормальної роботи імунної системи.

      Вершкове масло містить не менше 75,5% жирів, більше половини з них становлять насичені жирні кислоти, передає Сosmo.

      Читайте також: 7 причин їсти цибулю: пояснення дієтолога

      Корисні властивості масла

      1. Вершкове масло корисне при хворобах шлунково-кишкового тракту, адже вітамін А загоює дрібні пошкодження в шлунку.

      2. Олеїнова кислота допомагає знизити ризик розвитку онкозахворювань.

      3. Вершкове масло особливо корисне для жителів країн з суворим кліматом, адже воно – чудове джерело енергії, яка допомагає зігрітися.

      via GIPHY

      Куди додавати масло і з чим вживати?

      Масло додає соусу домашнього приготування щільності, також його додають до випічки – воно робить пиріг більш рум'яним, а начинку – більш м'якою. Цільнозерновий хліб з маслом – ідеальне поєднання корисних жирів, вітамінів та вуглеводів.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Поради
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Марионетки России к выборам президента Украины готовы
      сьогодні , 08:40 Марионетки России к выборам президента Украины готовы
      Злой Одессит 1165
      #ІнтерполНеНаш
      21 листопада , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 627
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      21 листопада , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 1195
      Не лише Євромайдан: найгучніші протести, які сколихнули світ у 2013
      21 листопада , 21:01 Не лише Євромайдан: найгучніші протести, які сколихнули світ у 2013
      385
      День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      21 листопада , 20:01 День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      Євгенія Мазур 1447
      Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
       29 березня , 06:09
      Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
       12 березня , 18:23
      У Луганську пролунав вибух
       22 листопада 2017 , 22:18
      Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
       12 листопада 2017 , 17:42
      Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
       4 лютого , 17:36
      У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
       24 січня , 21:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук