Що станеться, якщо з'їсти банку згущеного молока

Згущене молоко – ласощі, які люблять і дорослі, і дітлахи. Його використовують у приготуванні кремів, випічці, додають до кави або ж просто їдять так. Але іноді така "любов" до згущеного молока може мати серйозні наслідки для здоров'я.

Згущене молоко є висококалорійним продуктом та "важким" для організму, передає 24apteka.

Оскільки згущене молоко – дуже солодкий концентрований і нудотний продукт, це може перешкодити з'їсти цілу 400-грамову банку за раз.

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Навіть кілька ложок цього молока можуть спровокувати печіння в горлі. Та й через високий вміст цукру цей продукт серйозно навантажує підшлункову залозу.

Медики додають, що ціла банка цих солодощів може спровокувати розвиток цукрового діабету без явних ознак, адже цей продукт різко збільшить кількість цукру у крові. Може навіть настати кома.

Ще один неприємний сюрприз – алергія, адже під час виробництва згущеного молока виробники використовують різноманітні інгредієнти і шкідливі добавки, які можуть спровокувати алергічну реакцію.

Нагадаємо, що у 100 грамах згущеного молока міститься 328 кКал, тож у 400-грамовій міститься аж 1312 кКал, а це ледь не добова норма калорій для здорової людини на добу.

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