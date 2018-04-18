Що станеться з людським тілом на Марсі – експеримент

Група вчених провела експеримент, щоб визначити, що могло б відбутися з тілом людини на Марсі. Зокрема, вчені вирішили з’ясувати, чи впливає зниження кисню в організмі на роботу м’язів.

Про це пише medicalxpress.com.

Існує твердження, що гіпоксія (зниження кисню в організмі) може впливати на роботу м'язів людини. Тож вчені з Німеччини, Швеції та Словенії провели експеримент, в якому брали участь 11 чоловіків. Вони не були спортсменами. Усі пройшли три етапи у випадковому порядку: постільний режим при нормоксії (стандартна концентрація кисню в навколишньому середовищі), постільний режим при гіпоксії і амбулаторний період з малими фізичними вправами при гіпоксії.

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Кожна фаза тривала 21 день з перервами по чотири місяці. Під час постільного режиму піддослідні не могли рухатись. Після кожного етапу учасники виконували вправу з розтягування одного коліна.

Як встановили вчені, гіпоксія не погіршила показань, отриманих під час постільного режиму. Тобто гіпоксія не впливає на м'язи при локальних вправах. Щоправда, вони припускають, що з роботою всього тіла, зокрема серцево-судинної системи, можуть виникнути проблеми, пов'язані з нестачею кисню.