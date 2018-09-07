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Що станеться з організмом, якщо на місяць стати веганом: експеримент

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Що станеться з організмом, якщо на місяць стати веганом
Що станеться з організмом, якщо на місяць стати веганом / hudeyko.ru

В останні роки вегетаріанство та веганство стали особливо популярними – люди непокояться про своє здоров'я, добробут тварин та довкілля.

Вегани не їдять м'ясо, рибу, желатин та молочні продукти та продукти тваринного походження (яйця, сир, м'ясо), передає ВВС.

Наскільки важко перейти на такий спосіб харчування і які переваги для здоров'я це має, вирішив випробувати ведучий програми "Trust Me I'm A Doctor" (ВВС Two) Джайлз Єо.

Читайте також: Чи корисне для здоров'я вегетаріанство

Складнощі веганства

Він зіткнувся з тим, що продукти тваринного походження також містять макарони та майонез (в складі є яйця),  вино теж не можна – при виготовленні деяких алкогольних напоїв використовують риб'ячі кісти або тваринні протеїни.

Веганська дієта може загрожувати нестачею вітаміну D, тож ставши веганом, потрібно вживати деякі види соєвого молока, рисове молоко, органічний апельсиновий сік та злаки. Можна також вживати вітамін D додатково у вигляді харчової добавки.

Чи корисне веганство

Вегани не їдять м'ясо, рибу, желатин, молочні продукти та всі продукти тваринного походження

Дефіцит йоду – ще одна проблема веганів. Найбільеш йоду містить коров'яче молоко, значно менше – мигдалеве молоко. Доведеться окремо приймати харчові добавки та їсти водорості, зокрема, морську капусту.

Вітаміну B12 нема у насінні, горіхах чи овочах – врятують пластівці, збагаченими вітамінами або поживними дріжджами.

Чи корисне веганство?

Дослідники з'ясували, що вегетаріанство та веганство значно знижують ризик серцевих захворювань та раку. За місяць веганства Джайлз Єо втратив 4 кілограми, його рівень холестерину впав на 12%.

Мушу зізнатися, я із застереженням ставився до веганства, але, зрештою, мені навіть сподобалося. Головним для мене було не намагатися готувати веганські версії страв, які я, зазвичай, їм із м'ясом, а натомість обирати рецепти, які задумувалися як веганські від самого початку,
– розповів Єо.

Чи корисне веганство

Веганство значно знижує ризик серцевих захворювань та раку

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Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Дієти Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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