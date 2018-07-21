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Що станеться з організмом, якщо взагалі відмовитись від алкоголю

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Що станеться з організмом, якщо взагалі відмовитись від алкоголю
Що станеться з організмом, якщо взагалі відмовитись від алкоголю / fainaidea.com

Вживання алкоголю – згубна звичка, без якої не минає жодне застілля. Та постійний прийом алкоголю навіть у невеликих кількостях, призводить до повільної загибелі організму, оскільки страждають від спиртного все системи та органи. Та життя без алкоголю має низку вагомих переваг.

Що відбувається з організмом після відмови алкоголю:

1. Якщо зовсім не вживати алкоголю, у людини суттєво покращиться працездатність, передає Нeaclub. Ви забудете про такі стани як сонливість, втома і дратівливість.

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2. Окрім того, людина, яка навіть раз на тиждень вживає алкоголь, втрачає свою енергію, оскільки після кожного прийому спиртного організм витрачає багато сил на відновлення свого нормального стану.

Якщо не пити алкоголю – відчуватиметься приплив енергії та внутрішнього спокою

Якщо не пити алкоголю – відчуватиметься приплив енергії та внутрішнього спокою

3. Просто неоціненний "плюс" відмови – покращиться робота нервової системи. Сон стане якіснішим та міцнішим, відповідно, протягом дня ви будете бадьорі та більш стікі до стресових ситуацій.

4. Покращиться загальний стан – організм відновиться, і робота органів і систем прийде в норму. Також зміцніє імунітет.

Що відбувається з організмом після випитого алкоголю:

- Через 3 дні алкоголь виводиться з крові, організм починає активно очищатися від токсичних речовин.

- Через 7 днів в норму приходить робота нервової системи: людина стає спокійнішою, нормалізується сон та відчувається приплив енергії.

- Через 2 тижні покращиться робота  серця і судин, зникає головний і м'язовий біль, нудота, поліпшується апетит.

- Через місяць настає переломний момент – алкоголь виводиться з головного мозку.

Відмова від алкоголю вбереже від збоїв нервову систему

Відмова від алкоголю вбереже від збоїв нервову систему

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Алкоголь Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
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