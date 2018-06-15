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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Що таке екстрена контрацепція і коли вона може знадобитись

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Екстрена контрацепція
Екстрена контрацепція / Фото з відкритих джерел

Сексуальні стосунки – річ непередбачувана. Оскільки ситуації бувають різні, медик вирішила пояснити, коли може знадобитись використання протизаплідних засобів та певних методів запобігання вагітності.

Про це розповіла лікар-гінеколог Наріне Аванесян, передає Сosmo.

Екстрена контрацепція – це метод контрацепції для запобігання вагітності, який використовують жінки протягом кількох годин або днів після незахищеного статевого контакту. 

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Таку контрацепцію зазвичай використовують, якщо порвався презерватив, невчасно перервали статевий акт, у випадку статевого насильства чи якщо пропустили прийом таблеток комбінованої гормональної контрацепції.

До екстреної контрацепції входять гормональні таблетки або внутрішньоматкові засоби. З гормональних засобів використовують прогестинові гормональні препарати, що містять левоноргестрел.

Гормональні препарати

Надійне запобігання вагітності забезпечується тільки тоді, якщо препарат було прийнято протягом 72 годин після незахищеного статевого контакту. Чим раніше жінка починає приймати таблетки, тим вища ефективність засобу. Також можуть бути побічні ефекти: нудота, блювота, біль у животі, порушення менструального циклу.

Основний механізм дії препаратів для екстреної контрацепції полягає в блокуванні або затримці виходу яйцеклітин з яєчника (овуляції). Ефективність методу складає близько 99%.

Спіраль

Для запобігання небажаного запліднення можна ввести внутрішньоматкову спіраль – невелике пристосування, яке зменшує час життя яйцеклітини і не дає їй прикріпитися до оболонки матки після запліднення. Такі спіралі можуть бути використані протягом п'яти днів (120 годин) після незахищеного статевого акту як засіб екстреної контрацепції.

Дія спіралі викликає ефект чужорідного тіла у порожнині матки, блокуючи імплантацію. Внутрішньоматкова спіраль вводиться тільки гінекологом після відповідного огляду, взяття гінекологічного мазка і виключення протипоказань, її ефективність також становить 99%. З побічних ефектів можуть бути маткова кровотеча чи нудота.

Засоби екстреної контрацепції не захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс Ліки Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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