Що таке гастрит і через що він виникає

Хвороба, при якій утворюється запалення оболонок шлунку, може суттєво зіпсувати ваше життя. За статистикою, майже половина українців страждає на різні захворювання шлункового-кишкового тракту.

Про це розповіла гастроентеролог Ірина Мірошниченко, передає ТСН.

Гастрит — це захворювання, при якому утворюється запалення оболонок шлунку. Гастрит буває гострим або хронічним.

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Близько 80% людей хоча б раз у житті відчувають епізодичний прояв гастриту. Гастрит невиліковний, тож ті, хто з ним вже зіткнувся, мають усе життя слідкувати за своїм раціоном харчування.

Часто гастрит спричиняє мікроорганізм Helicobacter pylori (H. pylori), який після того, як опиняється у слизовій шлунку, спричиняє розвиток запального інфільтрату (скупчення у тканинах лімфи і таких компонентів крові, як нейтрофіли).

Однак є ще інші фактори, через які виникає гастрит: зловживання газованими та алкогольними напоями, куріння, вживання ліків (зокрема, антибіотиків), потрапляння жовчі у шлунок, зловживання жирною, смаженою та гарячою їжею, солодощами.

Також гастрит може утворитись через стрес, дієти, послаблений імунітет та генетичну схильність до захворювань шлунково-кишкового тракту.

Симптоми гастриту:

- відчуття важкості або дискомфорту у животі;

- зниження та погіршення апетиту;

- нудота та здуття;

- блювання;

- зниження працездатності;

- біль у ділянці шлунку;

- відрижка та неприємний присмак у роті;

- печія;

- діарея.

Якщо ви помітили, що у вас є певні симптоми – необхідно терміново звернутись до лікаря, щоб захворювання не загострилось.

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