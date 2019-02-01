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      Що таке гомофобія та чому з нею потрібно боротися

      113 Читать новость на русском
      Гомофобія
      Гомофобія / johnoduor.gsucreate.org

      Гомофобія – ірраціональний страх, який породжує ненависть і агресію. Часто гомофоби не можуть пояснити природу свого страху, але це явище шкодить усьому суспільству

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла практичний психолог та членом УСП Владлена Дмитрієва.

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      Гомофобія – частина ксенофобії, переживання страху або ненависті та недовіри до людей, які за якоюсь ознакою відрізняються від особи, яка є ксенофобом.

      Такі переживання є характерними для членів закритих суспільств. Для суспільств (спільнот), що ґрунтуються на утиску особистості, на відсутності поваги до індивідуальності; які мають жорстке поняття про "нормальність", схвалюють однорідність та неухильно карають за відхилення від оголошених норм.

       
      Психолог Владлена Дмитрієва
      Може виникнути питання, чому людей, які не бояться гомосексуалів, а ненавидять або/та агресивно поводяться на їхню адресу, називають гомофобами (фобія – страх)? Тому що під агресією завжди лежить страх . Це психологічне явище, особливість людської психіки. Людина може не усвідомлювати цього й щиро вважати, що "просто" ненавидить (бажає нашкодити). Може виправдовувати своє ставлення зовні раціональними причинами”.

      Який страх може стояти за агресією гомофобної людини? Страх якимось чином стати дотичним до об'єкта ненависті ("заразитися"). Страх, що самого гомофоба сприйматимуть як того, хто ліберально ставиться до гомосексуалів. Страх самому стати об’єктом утисків у випадку, якщо гомосексуальність визнають нормою. Варіант, що можна жити поряд і не ненавидіти та не утискувати одне одного людині з тоталітарним (кримінальним) мисленням на думку не спадає.

      Толерантність
      На гомофобів не діють раціональні аргументи

      Може бути ще багато індивідуальних страхів. Всі вони підпорядковуються страху перед власною спільнотою. Знаючи, як карається приналежність до "не-норми", члени спільноти намагатимуться усіляко відмежуватися від її маргіналів. Тому що за найменшою підозрою покарано вже буде їх.

      Страх є ірраціональним явищем, тому раціональними аргументами впливати на нього дуже важко. Наприклад, люди, які мають гомофобію, можуть бути проти того, щоб вчителем їхніх дітей була людина з гомосексуальною орієнтацією. Аргументуючи це побоюванням за свою дитину. Й ті ж самі люди абсолютно спокійно сприймають в якості вчителя людину з гетеросексуальною орієнтацією протилежної, ніж їхня дитина, статі.

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      Ірраціональність страху не дає можливості сприйняти різноманітність світу. Хоча б вислухати протилежну точку зору або прочитати наукову розвідку. Все, що розширює межі звичного світогляду, сприймається як загроза. Відповідь буде агресивною, такою, яка захищає звичний спосіб мислення.

      Права ЛГБТ
      Права ЛГБТ людей

       
      Психолог Владлена Дмитрієва
      Натомість емоційні гачки чіпляються за ірраціональність дуже добре. Тому гасла про те, що інша, ніж у тебе сексуальна орієнтація – це жах і "не-норма", або про те, що через толерантність майбутнє людства є в страшенній небезпеці збирають певну кількість людей. Адже люди, на яких вони діють, вже є наляканими”.

      Гомофобія породжує багато агресії, яка переростає в фізичні прояви. З цькуванням та побиттям стикаються більшість членів ЛГБТ-спільноти. В деяких країнах гомосексуальність карається навіть смертною карою. Часто смертельні погрози переростають в дію і геїв, лесбійок вбивають лише черех їхню інакшість. Тому гомофобія є не тільки проблемою самого гомофоба, а й загрозою для усього суспільства.

      Більше про гомосексуальність та інших членів ЛГБТ-спільноти – читайте у матеріалі

       

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя
      Джерело: Здоров'я 24
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