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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Що таке грижа і чим вона небезпечна

475 Читать новость на русском
Що таке грижа і чим вона небезпечна
Що таке грижа і чим вона небезпечна / lybrate.com

Грижа небезпечна не через те, що це негарно виглядає, а тому, що вона в будь-який момент може ущільнитись.

Грижа — це захворювання, що характеризується випинанням вмісту порожнини (нутрощів) крізь оточуючу стінку разом з усіма її сполучнотканинними шарами, розповідає лікар-хірург Ганна Мірошніченко, пише "Обозреватель".

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Залежно від місця прориву, грижі називають пахвинними, стегновими, пупковими, діафрагмальними або черевними. Пахвинні грижі найчастіше виникають у чоловіків, стегнові – частіше у жінок.

Грижа небезпечна тому, що вона в будь-який момент може ущільнитись. А як відомо, вмістом грижового мішка може бути будь-який рухомий внутрішній орган (пасмо великого сальника, петлі тонкої або товстої кишки та інше).

Тож ущільнення грижі може навіть спричинити смерть. Всього цього можна уникнути, якщо вчасно звернутися до лікаря.

Теги: Лікування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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