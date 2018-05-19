Що таке грижа і чим вона небезпечна

Грижа небезпечна не через те, що це негарно виглядає, а тому, що вона в будь-який момент може ущільнитись.

Грижа — це захворювання, що характеризується випинанням вмісту порожнини (нутрощів) крізь оточуючу стінку разом з усіма її сполучнотканинними шарами, розповідає лікар-хірург Ганна Мірошніченко, пише "Обозреватель".

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Залежно від місця прориву, грижі називають пахвинними, стегновими, пупковими, діафрагмальними або черевними. Пахвинні грижі найчастіше виникають у чоловіків, стегнові – частіше у жінок.

Грижа небезпечна тому, що вона в будь-який момент може ущільнитись. А як відомо, вмістом грижового мішка може бути будь-який рухомий внутрішній орган (пасмо великого сальника, петлі тонкої або товстої кишки та інше).

Тож ущільнення грижі може навіть спричинити смерть. Всього цього можна уникнути, якщо вчасно звернутися до лікаря.