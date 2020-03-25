Збираємо інвестиційний портфель: які обрати активи та як мінімізувати ризики?

"Зібрати портфель" – це словосполучення, у більшості асоціюється зі шкільними роками, проте воно не втрачає актуальності й серед бізнесменів, щоправда збирають вони не звичайний, а інвестиційний портфель, а замість підручників складають у нього фінансові інструменти.

Що таке інвестиційний портфель та які бувають його види?

Інвестиційний портфель – це певний набір вкладень у різноманітні цінні папери. Це може бути сукупність облігацій, акцій, блакитних фішок, інвестиційних фондів або всього потроху разом. Зазвичай, такий портфель формують для реалізації певної мети і підбирають для цього найбільш ефективні і надійні вкладення. Серед поставлених цілей виділяють такі:

– досягнення необхідного рівня прибутковості;

– приріст капіталу;

– мінімізація інвестиційних ризиків;

– підтримання ліквідності інвестиційних коштів на прийнятному для інвестора рівні.

Залежно від цілей, фахівці виділяють такі види інвестиційних портфелів:

• Портфель доходу – формується за критерієм максимізації рівня інвестиційного прибутку в поточному періоді незалежно від темпів приросту інвестованого капіталу в довгостроковій перспективі. Іншими словами, цей портфель орієнтований на високу поточну віддачу інвестиційних витрат, незважаючи на те, що в майбутньому періоді ці витрати могли б забезпечити отримання більш високої норми інвестиційного прибутку на вкладений капітал.

• Портфель зростання – формується за критерієм максимізації темпів приросту інвестованого капіталу в майбутній довгостроковій перспективі поза залежністю від рівня формування інвестиційного прибутку в поточному періоді. Іншими словами, цей портфель орієнтований на забезпечення високих темпів зростання ринкової вартості підприємства, тому що норма прибутку при довгостроковому фінансовому інвестуванні завжди вище, ніж при короткостроковому. Формування такого інвестиційного портфеля можуть дозволити собі лише досить стійкі у фінансовому відношенні підприємства.

Також такі портфелі розділяються на типи щодо інвестиційних ризиків:

• Агресивний (спекулятивний) портфель являє собою сформований за критерієм максимізації поточного доходу або приросту інвестованого капіталу незалежно від супутнього йому рівня ризику. Він дозволяє отримати максимальну норму інвестиційного прибутку на вкладений капітал, однак цьому супроводжує найвищий рівень ризику, при якому інвестований капітал може бути втрачений повністю. Зазвичай, до такого портфеля входять акції маловідомих, але ймовірно успішних компаній.

• Помірний (компромісний) портфель являє собою сформовану сукупність фінансових інструментів інвестування, за яким загальний рівень портфельного ризику наближений до середньо-ринкового. Звичайно, норма інвестиційного прибутку на вкладений капітал буде також наближена до середньоринкової. Зазвичай, до такого портфеля входять здебільшого корпоративні акції великих компаній.

• Консервативний портфель являє собою інвестиційний портфель, сформований за критерієм мінімізації рівня ризику. Такий практично виключає використання фінансових інструментів, рівень інвестиційного ризику за якими перевищує середньоринковий. Консервативний інвестиційний портфель забезпечує найвищий рівень безпеки фінансового інвестування. Зазвичай, до такого, здебільшого, входять ОВДП та найбільш стабільні акції компаній.

Як і де сформувати інвестиційний портфель?

Коли із цілями інвестор вже визначився, він може звернутися до брокерської компанії, фахівці якої зможуть визначити найбільш цікаві фінансові інструменти саме для нього та порекомендувати найбільш дохідні варіанти на даний момент у тому чи іншому секторі. За словами фахівців компанії "Фрідом Фінанс Україна", кожен інвестиційний консультант, зазвичай, також має власний портфель. Таким чином, фахівець не тільки розбирається в теорії, а й на особистій практиці може проаналізувати ймовірні ризики та прорахувати ймовірні доходи від вкладень.

Чи потрібно вкладати мільйони аби мати прибутки?

Насправді, аби почати інвестувати у цінні папери не обов'язково бути казково заможним олігархом, проте певну суму у гаманці все ж мати необхідно. Наприклад, придбати облігацію внутрішньої держпозики можна придбати всього за 1150 гривень. Тоді як так звані "блакитні фішки" (акції провідних компаній на фондовому ринку) можуть обійтися у кілька сотень доларів і вище. Спробуємо підрахувати вартість інвестиційного портфеля з мінімальними лотами. А саме: одна ОВДП – 1150 грн, одна акція українського емітента (Райфайзен банк Аваль) – 3800 грн та одна блакитна фішка США (Apple) – 7233 грн. Загальна вартість такого портфеля: 12 183 гривень. Вже за рік пасивний дохід складатиме приблизно 31,6% від суми – 3820, 34 грн. Мінус близько 10% на податки та брокерські витрати і на руки інвестор отримає понад 2436 гривень. Залежно від типів інструментів і їхньої кількості у інвестиційному портфелі, дохід змінюватиметься.

Тож, аби сформувати свій інвестиційний портфель, в першу чергу, потрібно визначитись із цілями – збереження коштів або їх примноження. А також варто обрати кваліфікованих інвестиційних консультантів, які зможуть розібратися у всіх тонкощах фондових ринків та підібрати фінансові інструменти, цікаві саме для вас та мінімізувати ймовірні ризики.