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      Що таке квартира-чешка: плюси, мінуси та ідеї планування з фото

      192 Читать новость на русском
      що таке квартира-чешка
      Що таке квартира-чешка / Колаж 24 каналу

      Перед тим, як купити чи орендувати квартиру, варто дізнатися про види будинків та їх головні особливості. У цьому матеріалі пропонуємо ознайомитися з тим, що таке квартира-чешка і які її основні недоліки і переваги.

      Що таке квартира-чешка: головне

      Історія. Будували квартири за "чеським проектом" з 70-х і до початку 90-х років. 

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      Як виглядають будинки-"чешки": це житлові багатоквартирні будинки, які складаються з дев'яти поверхів (дивитися будинки серії №480).

      Кількість квартир і кімнат: на кожному поверсі – по чотири або інколи по шість квартир. У квартирах від 1 до 4 кімнат.

      Матеріал будинку: 

      • залізобетонна панель
      • керамзитобетон
      • цегла

      квартира-чешка будинок-чешка
      Будинок-чешка

      Характерні особливості будинків з квартирами-чешками

      • декілька під'їздів з одного боку будинку;
      • велика кількість балконів, які або займають майже весь фасад будинку або розташовані в шаховому порядку;
      • низькі технічні поверхи;
      • один ліфт;
      • сміттєпровід;
      • були обладнані газовими плитами.

      Де поширені: в багатьох великих містах України, найчастіше  в спальних районах населених пунктів.

      Площа квартир-чешок

      1-кімнатна квартира – 35-40 квадратних метрів;
      2-кімнатна квартира – 55-60 квадратних метрів;
       3-кімнатна квартира –  60-70 квадратних метрів;
      4-кімнатна квартира  89 квадратних метрів.

      Розташування кімнат та площа всередині квартири з однаковою кількістю кімнат можуть відрізнятися залежно від того, чи вона всередині будинку, чи на торцевому боці.

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      Основні характеристики квартир-чешок

      • стелі заввишки від 2,5 до 2,75 метра, залежно від проекту;

      • на підлозі паркет або лінолеум, якщо після цього не було ремонтів;

      • в деяких плануваннях є еркер;

      еркер
      Еркер всередині квартири-чешки

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      • переважно невеликі кухні від 6 до 7,5 квадратних метрів;

      • кімнати роздільні або суміжно-роздільні; 

      • роздільний санвузол, спільний тільки в деяких однокімнатних. 

      Переваги та недоліки квартир-чешок

      Мінуси:

      • біля еркеру розташований балкон, який обладнаний вхідними дверима, це може викликати труднощі при втановленні металопластикових вікон;

      еркер
      Різні види еркеру: уявіть, що з одного боку замість вікна двері на невеликий балкон – це притаманно "чешкам"

      • при здачі в оренду, на квартиру-чешку не варто ставити значну суму, адже вибір тоді ляже на схоже приміщення з відповідним ремонтом, однак в будинку іншого типу.

      Плюси квартир-чешок:

      • компактне планування;

      • великі можливості змінити інтер'єр, зробити глобальний ремонт;

      можна робити перепланування, адже не всі внутрішні стіни є несучими;

      еркер
      Квартира-чешка: ідея для практичного дизайну еркеру

      еркер
      Квартира-чешка: приклад сучасного планування невеликої кухні

      Серед інших переваг квартир-чешок: 

      • цільні перекриття стель, завдяки чому їх легко вирівнювати;

      балкони в квартирах-чешках можуть бути як прямокутними, так і г-подібними, а це непогана можливість для дизайнерських рішень з облаштування інтер'єру;

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      вікна у квартирах-чешках, зазвичай, обладнані рамками з горизонтальним ребром жорсткості, що додає простору квартирі, робить її об'ємнішою;

      • звісно, панорамні вікна завжди є плюсом як для природнього освітлення кімнати, так і для збільшення в ній простору.

      еркер
      Квартири-чешки: нічний вид з таких панорамних вікон буде неймовірним

      Дізнайтесь більше: Квартира-студія: що це таке, плюси, мінуси та ідеї планування з фото

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини нерухомості Оренда нерухомості Купівля нерухомості Новини нерухомості України Дизайн Ідеї для інтер'єру Поради Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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