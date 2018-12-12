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      Що таке ларингіт та через що він виникає

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      Ларингіт: причини, симптоми, лікування
      Ларингіт: причини, симптоми, лікування / newhealthadvisor.com

      Ларингіт є одним з найпоширеніших ЛОР захворювань. При цьому захворюванню гортань піддається характерному запаленню на фоні низки чинників – простудних та інфекційних захворювань, зовнішнього впливу – куріння, навколишнє середовище.

      Про причини, симптоми та лікування ларингіту зазначає отоларинголог Наталія Лоянич, пише ТСН.

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      Основні симптоми:

      1. охриплість голосу або повне його зникнення;
      2. гавкучий кашель;
      3. нежить;
      4. першіння в горлі або відчуття грудки в горлі.

      Температура тіла може підвищуватися тоді, коли причиною ларингіту є вірус.

       
      Ларингіт – причини виникнення
      • вірусна або бактеріальна інфекція;
      • алергія;
      • забруднене, сухе повітря, недостатнє провітрювання приміщення;
      • травми слизової оболонки гортані, термічні та хімічні опіки;
      • переохолодження;
      • порушення голосового режиму, яке часто зустрічається у людей певних професій (педагогів, співаків);
      • куріння, вживання міцного алкоголю.

      Причини виникнення ларингіту
      Причини виникнення ларингіту

      Погіршують перебіг ларингіту самолікування, порушення голосового режиму (голосового спокою), виникнення інших хронічних хвороб – тонзиліт, алергія, гастрит. Ускладнювати хворобу можуть гірчичники на шию, ноги, литки, які збільшують набряк слизової, розтирання мазями з ефірними оліями.

      Лікування ларингіту

      Лікар радить при наявності перших симптомів ларингіту під час ГРВІ важливо дотримуватися постільного режиму та пити багато теплої води. Допомагають льодяники з ісландським мохом, полоскання горла теплим розчином фурациліну, ромашки або шавлії.

      Щодо харчування, то потрібно обмежити вживання:

      – пакетованих соків;
      – гарячого молока;
      – сильногазованої мінеральної води.

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      Щоб вилікувати ларингіт, потрібно встановити причину хвороби. Якщо це алергія – то усунути алерген, якщо ж це ускладнення через ГРВІ – то дотримуватися постільного режиму та теплого пиття.

      Ларингіт проходить самостійно через тиждень та не вимагає спеціального лікування, якщо немає органічного ураження зв'язок. Якщо ларингіт повертається, тоді необхідно звернутися до лікаря.

      Пам’ятайте, що самолікування шкідливе для вашого здоров’я!

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      Теги: Здоров'я Лікування Гігієна
      Джерело: 24 Канал
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