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      Як прискорити метаболізм: цінні поради дієтолога

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      6 порад, як прискорити метаболізм
      6 порад, як прискорити метаболізм / unsplash

      Обмін речовин може пришвидшуватися або уповільнюватися залежно від багатьох факторів – недостатнє або надмірне харчування, зменшення або збільшення фізичних навантажень, вплив на організм кліматичних умов, наявності захворювань.

      Що саме потрібно робити для прискорення обміну речовин – розповіла дієтолог Олена Юдіна.

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      Метаболізм – що це?
      Це швидкість, з якою тіло людини перетворює їжу в енергію і витрачає цю енергію.

      Що впливає на метаболізм:

      – композитний склад тіла (чого більше в організмі-жиру або м'язової маси. Чим більше м'язів, тим вище метаболізм);
      – стать (чоловік або жінка: у чоловіків метаболізм вище на 5-10%, ніж у жінок);
      – вік (з віком метаболізм сповільнюється);
      – харчовий термогенез (енергія, яку організм витрачає на переварювання їжі);
      – фізична активність (загальне число калорій, які ви щодня витрачаєте в ході будь-якої діяльності).

      Як прискорити метаболізм

      Прискорити метаболізм можна в будь-якому віці. Головне – дотримуватися наступних правил.

      1. Питний режим

      Вода допомагає прискорити обмін речовин на 3%. Добова норма споживання чистої води 40 мл*1 кілограм фактичної маси тіла, розділена на 2. Наприклад: жінка з вагою 70 кілограмів повинна випивати 40*70:2 = 1400 мл води.

      Випивайте щонайменше 1,5 літра води на день
      Випивайте щонайменше 1,5 літра води на день

      2. Дробове харчування

      Харчуватися необхідно 4-6 разів на день, тобто через кожні 3 години. Ті люди, які регулярно перекушують, в цілому за день з'їдають менше. І ні в якому разі не дозволяй собі голодувати. Голодування уповільнює обмінні процеси.

      3. Додайте в раціон білок

      Пісний білок сприяє підвищенню метаболізму, оскільки при його вживанні в їжу, організм витрачає в два рази більше калорій на його перероблення.

      4. Їжте продукти, які розганяють обмін речовин

      Введіть в раціон харчування продукти, які допомагають розігнати метаболізм. А саме: цитрусові, імбир, корицю, червоний гострий перець, зелений чай і каву (не більше 3-х чашок в день), цільнозернові крупи, броколі.

      via GIPHY

      Також введіть в раціон харчування продукти, що містять Омега-3 жирні кислоти: риба жирних сортів (скумбрія, оселедець, лососеві), лляне масло, рижієве масло, горіхи.

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      5. Сніданок

      Той, хто відмовляється від сніданку – ніколи не пришвидшить свій метаболізм і не схудне. Саме сніданок дає поштовх обміну речовин.

      6. Здоровий сон

      Щоб розігнати метаболізм, потрібно спати не менше 8 годин на добу. Пам'ятайте, якщо не спати достатню кількість часу, прискорити обмін речовин неможливо.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Поради Дієти
      Джерело: 24 Канал
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