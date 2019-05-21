Що таке "місто в місті" і скільки тут коштує квартира

Чи змінились ціни на квартири у житлових комплексах Києва, які збудовані у форматі "місто в місті"?

За період з квітня по травень 2019 року середня вартість метра квадратного у в житлових комплексах Києва формату "місто в місті" становить 21 125 гривень за квадрат.

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Такі дані Нерухомість 24 озвучив керівник відділу продажів міні-міста SVITLO PARK Олександр Панфілов.

Аналітики зауважують, що у 25% столичної забудови такого формату на початку травня ціна метра квадратного зросла в середньому на 500-1000 гривень за квадрат.

За прогнозами фахівців, вже на початку літа вартість квартир в об'єктах такого формату може зрости на 2-3% і це пов'язано зі зростанням собівартості будівельних робіт.

Як вплинули вибори на ринок нерухомості?

Нерухомість 24 уже писала про те, чого чекати від вітчизняного ринку нерухомості за підсумками президентських виборів у матеріалі: "Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?"

Експерти, у свою чергу, зауважують, що закічення виборчої кампанії стало стало своєрідним сигналом для покупців.

За перші два тижні травня рівень продажі на первинному ринку зросли приблизно на 5% і до кінця місяця вони можуть подолати позначку у 8%. Водночас здорожчання самого будівництва за 4,5 місяців 2019 року, за оцінками фахівці уже зросло на 10%.

Саме собівартість будівництва, яка невпинно зростає, змусить багатьох забудовників коригувати ціни,

– прогнозує Панфілов.



В Україні невпинно зростає вартість будівництва//Фото: 24 канал

Для порівняння, з травня 2018 до травня 2019 року середній ріст вартості квартир в об'єктах комплексної забудови становив 11,5% в гривневому еквіваленті.

Що таке "місто в місті"?Формат забудови "місто в місті" передбачає створення на території житлового комплексу повноцінного інфраструктурного комплексу, яка б займала щонайменше 20% від загальної площі ділянки.



Зазвичай у ЖК такого формату є власні школи, дитячі садки, продовольчі магазини, кафе, ресторани, фітнес-клуби, зони відпочинку тощо.

За підсумками квітня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва зросла до 23 300 гривень за квадрат.