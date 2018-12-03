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      Що таке озноб та чому він виникає

      138 Читать новость на русском
      Що таке озноб та чому він виникає
      Що таке озноб та чому він виникає / noticiasaominuto.com

      Озноб – це відчуття холоду, яке спричинене спазмами судин. Найчастіше це невелике тремтіння, яке спричинене холодом.

      Лікарі визначають озноб як підвищення температури вище 37,7°C і вище, пише MSD Manual.

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      Лихоманка може бути симптомом великої кількості захворювань, включаючи бактеріальні інфекції і всілякі запальні процеси у внутрішніх органах. Та найчастіше вона виникає тоді, коли людина хворіє на ГРВІ або грип.

      Це відбувається через механізм організму – він підвищує температуру, намагаючись побороти інфекцію. Щоб прискорити розігрів, всередині кровоносні судини спазмуються і виникає тремтіння.

      1. Холод

      Через холод судини звужуються, щоб утримати всередині тіла тепло. Саме холод змушує судини стискатися, щоб утримати всередині тіла тепло. Організм у відповідь починає інтенсивно скорочувати і розслабляти м'язи, щоб зігрітися.

      via GIPHY

      2. Екстремальні фізичні навантаження

      М'язи виділяють багато тепла, коли людина інтенсивно займається спортом, через це тіло нагрівається і починає охолоджуватися за допомогою потовиділення. Через різницю температур між шкірою і навколишнім повітрям нерідко виникає озноб.

      3. Ендокринні порушення

      Озноб може виникнути через нестачу гормонів, через що тіло не може ефективно регулювати температуру. Воно намагається утримати температуру, викликаючи спазм у судинах. 

      4. Прийом ліків

      Деякі препарати, в тому числі що продаються без рецепта, можуть спричинити надмірну пітливість і озноб. Також тремтіння може спровокувати комбінація лікарських засобів або їх передозування.

      via GIPHY

      5. Менструації і клімакс

      Тремтіння може спричинити суттєві коливання гормонального фону.

      6. Гіпоглікемія

      Це різке зниження цукру в крові. Воно виникає через фізичне або психологічне перенапруження. При гіпоглікемії людина відчуває гостру слабкість, в тому числі і м'язову. Знесилені м'язи починають дрібно тремтіти, з'являється озноб.

      Різке тривале зниження може привести до порушення нервової системи аж до епілептичних судом, втрати свідомості й коми.

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      Теги: Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
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