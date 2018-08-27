Що таке ПМС та як його позбутися

Передменструальний синдром виникає у жінок за 2-10 днів до менструації. У цей період жінка може плакати без вагомого приводу, дратуватися через дрібниці, відчувати головний біль та перебувати у поганому настрої.

Близько 90% жінок хоча б раз у житті переживали ПМС, передає Lifehacker.

У групі ризику переважно жінки від 20 до 40 років, які: народжували чи перебувають у депресії, схильні до частого стресу, зловживають шкідливими звичками та мало сплять.

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Симптоми ПМС:

- емоційні та поведінкові коливання;

- пригніченість, напруженість і підвищена тривожність;

- плаксивість та різка зміни настрою;

- дратівливість, напади гніву;

- зміни харчової поведінки (постійний голод або втрата апетиту);

- безсоння та постійна втома;

- самоізоляція та апатія;

- біль або особлива чутливість грудей, зміни лібідо;

- біль в м'язах та головні болі;

- збільшення ваги через затримку рідини в організмі;

- здуття живота;

- прищі;

- запор або діарея;

- непереносимість алкоголю.

ПМС не вирок – з ним можна впоратись

Зазвичай, симптоми ПМС проходять протягом 4 днів після початку місячних.

Як полегшити симптоми ПМС:

- їжте меншими порціями, але часто, щоб запобігти здуттю живота;

- менше соліть їжу, щоб рідина не затримувалася в організмі;

- відмовтеся на кілька днів від кави, алкоголю і сигарет;

- їжте продукти, які містять кальцій (сир, молоко, фундук, кунжут). А також – складні вуглеводи (фрукти, овочі і цільнозернові продукти);

- займіться йогою чи запишіться на масаж, щоб зняти стрес, будь-яка фізична активність вітається;

- гуляйте на свіжому повітрі хоча б 30 хвилин протягом дня;

- більше спіть.

Якщо ПМС заважає вести звичний спосіб життя – варто звернутися до лікаря.

Будь-яка фізична активність під час ПМС допоможе впоратись з проблемою

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