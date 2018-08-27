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Що таке ПМС та як його позбутися

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ПМС
ПМС / foodika.ru

Передменструальний синдром виникає у жінок за 2-10 днів до менструації. У цей період жінка може плакати без вагомого приводу, дратуватися через дрібниці, відчувати головний біль та перебувати у поганому настрої.

Близько 90% жінок хоча б раз у житті переживали ПМС, передає Lifehacker.

У групі ризику переважно жінки від 20 до 40 років, які: народжували чи перебувають у депресії, схильні до частого стресу, зловживають шкідливими звичками та мало сплять.

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Симптоми ПМС:

- емоційні та поведінкові коливання;
- пригніченість, напруженість і підвищена тривожність;
- плаксивість та різка зміни настрою;
- дратівливість, напади гніву;
- зміни харчової поведінки (постійний голод або втрата апетиту);
- безсоння та постійна втома;
- самоізоляція та апатія;
- біль або особлива чутливість грудей, зміни лібідо;
- біль в м'язах та головні болі;
- збільшення ваги через затримку рідини в організмі;
- здуття живота;
- прищі;
- запор або діарея;
- непереносимість алкоголю.

Як не страждати від ПМС

ПМС не вирок – з ним можна впоратись

Зазвичай, симптоми ПМС проходять протягом 4 днів після початку місячних.

Як полегшити симптоми ПМС:

- їжте меншими порціями, але часто, щоб запобігти здуттю живота;
- менше соліть їжу, щоб рідина не затримувалася в організмі;
- відмовтеся на кілька днів від кави, алкоголю і сигарет;
- їжте продукти, які містять кальцій (сир, молоко, фундук, кунжут). А також – складні вуглеводи (фрукти, овочі і цільнозернові продукти);
- займіться йогою чи запишіться на масаж, щоб зняти стрес, будь-яка фізична активність вітається;
- гуляйте на свіжому повітрі хоча б 30 хвилин протягом дня;
- більше спіть.

Якщо ПМС заважає вести звичний спосіб життя – варто звернутися до лікаря.

ПМС – симптоми і лікування

Будь-яка фізична активність під час ПМС допоможе впоратись з проблемою

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Жіноче здоров’я Поради Лікування
Джерело: 24 Канал
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