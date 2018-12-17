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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися

      VETERANO блог 118 Читать новость на русском

      ПТСР – страшне слово, яке наводить жах, певно, на всю країну. Ветерани бояться підхопити його, а цивільні тремтять лише почувши згадку про нього. Я пропоную коротенько, але якісно розбрати це питання, щоб внести трохи ясності, що ж таке посттравматичний стресовий розлад.

      За офіційним тлумаченням, посттравматичний стресовий розлад – це психічний розлад, різновид неврозу, що виникає в результаті переживання однієї чи кількох психотравматичних подій.

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      Таким стресом може бути статеве насильство, загроза життю та здоров'ю людини, скоєння вбивства. Тобто, якщо простіше: ПТСР може виникати не тільки у військових або ветеранів, а й у будь-якої людини, яка пережила серйозну травму або шокуючу подію у своєму житті.

      У більшості людей після психотравматичної події чи кількох таких подій посттравматичний стресовий розлад не розвивається. І це дуже важливо, адже багато хто вірить, що, мовляв, майже кожен перший – ну хай кожен другий – ветеран має цей синдром. Насправді це не так.

      За світовими даними, кількість тих, хто має ПТСР (серед учасників бойових дій) – коливається десь від 6% до 20% від числа усіх, хто пройшов війну.

      Від 6% до 20% ветеранів війни мають посттравматичний стресовий розлад
      Від 6% до 20% ветеранів війни мають посттравматичний стресовий розлад

      Хто має право ставити діагноз ПТСР? Це можуть робити виключно лікарі-психіатри, які мають відповідний фах, оскільки цей розлад є медичним діагнозом.

      Отже, психологи та психотерапевти не можуть ставити подібні діагнози, це мають робити лише лікарі-психіатри, які пройшли необхідне навчання й отримали потрібні для цього знання та розуміння. На жаль, спеціалістів такого рівня дуже мало.

      Лише лікар-психіатр може поставити правильний діагноз
      Лише лікар-психіатр може поставити правильний діагноз ПТСР

      Необхідно розібратися з хибними уявленнями про посттравматичний стресовий розлад. Варто зазначити, що не у всіх, хто пережив травматичні події має обов'язково розвитися ПТСР. Адже після травматичної події це нормально – переживати відчуженість, сум чи стрес. Дехто може мати кошмари, нав'язливі спогади про ці події або проблеми зі сном, що є поширеними симптоми ПТСР.

      Але навіть за умов, що все це спостерігається у вас або вашого друга ще не означає, що ви маєте стресовий розлад. До прикладу, головний біль також може бути симптомом менінгіту, але це зовсім не означає, що у вас менінгіт. Можливо, просто голова розболілась. Багато симптомів є нормальною реакцією тіла на стрес, мати їх не означає мати посттравматичний розлад. Варіантів безліч.

      Хибно думати, що прояви агресії, безсоння, або, наприклад, флешбеки означає, що у вас посттравматичний стресовий розлад. Відтак, у 2005 році Міністерство ветеранів США виплатило 20 мільярдів доларів компенсації ветеранам через неправильне діагностування ПТСР.

      Автор: Леонід Остальцев
      Теги: Новини України Відеоблоги Здоров'я Війна на Донбасі Психологія VETERANO блог Втрати Жертви Стрес Лікування
      Джерело: 24 канал
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