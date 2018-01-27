Що таке RAB-тарифи та чи стануть українці рабами тарифів

Вам давно не підвищували тарифи на електрику? Тож розслаблятися не варто. НКРЄКП підготувало для споживачів новий сюрприз. Формула "Ротердам+" – то вчорашній день. З 10 січня в країні запроваджують так зване RAB-регулювання тарифів на електроенергію. Що це таке і з чим його їдять?

Насправді абревіатура RAB (regullatory asset base) дослівно перекладається як "регульована база інвестованого капіталу". Складна методика для розрахунку тарифу із прицілом на залучення інвестицій, але треба розібратися, бо сплачуватимемо ми за це з власних кишень. Так само як і формула "Ротердам+" була чимось складним і незрозумілим кілька років тому, але добряче відбилась на гаманцях українців, там само і RAB-регулювання – це ще одне ярмо на шию українському споживачу.

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Справа у тому, що, запроваджуючи нову методику розрахунку електротарифу, українська влада заявляє, що цим наздожене двох зайців: в країні діятиме прозоре регулювання ринку енергетики і одночасно модернізовуватимуться наявні потужності. Головна ідея полягає в тому, що власники електромереж відтепер отримують законну можливість примножувати свій прибуток на нібито вже інвестовані в обленерго гроші. В нашому випадку це 12,5% від вартості активів.

Ця надбавка має закладатися в тариф для споживача. За задумом це має стимулювати власників вкладати більші гроші у модернізацію наявного обладнання. А як бути із реаліями сьогодення?

Ідея гарна і вже була випробувана у країнах ЄС. Там вона справді мала помітний фінансовий ефект. Приміром, в Англії ще в 1990 роках при запровадженні RAB-регулювання тарифи зросли на 10%, власники активно інвестували гроші в модернізацію мереж і за кілька років, вкладення окупилися, знизилася і собівартість послуги, тариф теж помітно подешевшав, майже на третину.

Таку красиву картину малюють і нам. Але в наших українських реаліях реалізація цієї схеми насправді може бути непередбачувана. У те, що якщо, приміром, завтра тариф підніметься на 10%, на цю маржу власники обленерго модернізують свою базу, а потім погодяться знизити тариф, віриться насилу. Обпеклися на кисілі, будемо дмухати і на воду. Маємо досвід з формулою "Ротердам+", завдяки якій вже тарифи піднялися втричі.

І хоча НАБУ вже порушувало справу про корупційну складову і приходило з обшукам до НКРЄКП, ми все одно платимо по рахунках. І подальше зростання тарифів це не межа.

Власне ж ноги RAB-регулювання ростуть саме з НКРЄКП. Це їхня ініціатива. Навіть прем'єр Гройсман від цього офіційно відхрестився. Адже постанову про RAB-регулювання легалізували, опублікувавши в газеті "Урядовий кур'єр". Утім Кабмін виступив з офіційною заявою, що в цій справі він ні до чого і проти підвищення тарифів. Та й справді, нащо урядовцям народний гнів, вони ж ніби проти і їхня хата скраю.

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Усі розуміють – власники обленерго отримали "карт бланш". Вони можуть хоч завтра виставити вам новий тариф, і за законом будуть праві. Поки найтаємничішим питанням лишається власне яким він буде, адже поки що провідні економісти обленерго тримають інтригу і лише проводять розрахунки.

Дотепер достеменно невідома реальна вартість приватизованих обленерго. Вони були наново переоцінені за новою, тільки їм та фонду держмайна відомою, методикою і на переконання експерта з енергетичних питань та колишнього члена НКРЄКП Андрія Геруса, цей перерахунок зіграв виключно на користь власників.



RAB-регулювання за поточних умов погіршить ведення бізнесу та підвищить тарифи на електроенергію

Яскравий приклад – "Київенерго". За даними Андрія Геруса, якщо він дістався Ринату Ахметову за 3 мільярди гривень, зараз для RAB-тарифу його переоцінили вже у 9 мільярдів. І тепер цілком офіційно всі мають вважати, що саме ці кревні 9 мільярдів пан Ахметов у нього насправді і вклав, а враховуючи RAB-тариф, то понад мільярд гривень щороку додатково ми пану Ахметову вже будемо винні. Не відкрутимося. Бо ж такий закон і тут все "шито-крито".

Відкорковувати шампанське може не лише Ринат Ахметов. RAB-тарифи зіграють на руку в першу чергу Костянтину Григоришину як власнику контрольного пакету акцій чотирьох обленерго, ображеними точно не лишаться Ігор Суркіс, Ігор Коломойський та росіянин Євген Гінер.

Попередньо експерти оцінили їхній плюс в додаткові 30 мільярдів гривень, для нас це може вилитись знову у трикратне зростання цін на електрику.

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І якби справді мати впевненість у тому, що з цих шалених сум усім навколо буде зиск, вивертати кишені можливо було б і легше. Не в тій країні живемо і, на жаль, не маємо жодних гарантій, що тарифні гроші не перекочують до офшорів. Запам'ятайте нинішні цифри у платіжках, вже незабаром вам буде здаватися, що вони були не такими вже й захмарними.