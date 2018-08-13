Що таке "сигнал смерті": вчені розгадали ще один секрет людства

Смерть клітини в організмі починається з пошкодження однієї з її ділянок, яке призводить до вивільнення хімічної речовини – так званого "сигналу смерті".

Такого висновку дійшли вчені Джеймс Феррел і Сяньчжуй Чен зі Стенфордського університету в США, передає Science.

Ця речовина запускає "тригерну хвилю" або ланцюгову реакцію, яка поступово зачіпає інші ділянки клітини, вивільняючи там такі самі "сигнали".

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За їхніми словами, після смерті однієї клітини цей процес поширюється і на сусідні. Ланцюгова реакція йтиме доти, доки в організмі не закінчиться "сигнал смерті" – тобто до його повної загибелі.

Швидкість цієї "хвилі" учені назвали швидкістю клітинної смерті, яка становить 30 мікрометрів на хвилину (1,8 міліметра на годину).

"Сигнал смерті" запускає в організмі ланцюгову реакцію

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