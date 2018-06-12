Що таке синдром чистої тарілки і що з ним робити: пояснення Комаровського

Синдром чистої тарілки – це стан, що характеризує реакцію батьків на те, чи вдалося малюку доїсти запропоновану порцію їжі.

Про це розповів дитячий лікар Євген Комаровський, передає "Обозреватель".

Якщо дитина все з'їла – батьки щасливі. А якщо ні – намагаються догодувати, шукають причину у захворюваннях, стурбовані цим.

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Оскільки змалечку у дитини формуються харчові звички, варто навчати маля потрібним правилам харчової поведінки. Тож не варто перегодовувати дитину, адже надлишок їжі згодом може спричинити значно більше проблем зі здоров'ям, ніж її помірний дефіцит.

Також не треба хвалити дитину за з'їдену їжу та в жодному випадку не наполягати на обов'язковому доїданні.

Якщо їжа весь час залишається – значить, проблеми не у дитини, а у тих, хто її годує. Ваші уявлення про "правильну порцію" не відповідають потребам вашої дитини,

– наголосив Комаровський.

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