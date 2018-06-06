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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Що таке "синдром надмірної зайнятості" і як з ним боротись

236 Читать новость на русском
Синдром суперзайнятості
Синдром суперзайнятості / nashemisto.dp.ua

Останнім часом так званий синдром надмірної зайнятості стає нормою життя. Цей підступний стан є дуже небезпечним для здоров’я і позбутися його буває доволі важко.

Симптоми жертв синдрому зайнятості дуже очевидні – вони ніколи не розстаються зі своїми ґаджетами, передає Zhyvyaktyvno.

Також негативно впливають соцмережі, які витіснили реальне спілкування із реальними людьми. А ізоляція від суспільства поглиблює стрес.

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Люди з цим синдромом влаштовують собі ненормований робочий день, який починається за довго встановленого графіком часу і закінчується на кілька годин пізніше. Також вони не можуть відключитися від робочих питань за межами офісу, і навіть лягаючи спати, думають тільки про роботу.

Жертви синдрому не можуть сконцентруватися на головному, неуважні, постійно бояться запізнитися та бояться змін.

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Згодом це призводить до проблем у спілкуванні, гіперреакції, погіршенні командної роботи. З часом, такий синдром може позбавити вас друзів та приятелів. Також синдром зайнятості провокує хронічну втому та депресію.

Як побороти синдром хронічної зайнятості? Аби позбутись небезпечного стану, потрібно припинити підганяти себе та панікувати, позбутись відчуття страху "не встигнути".

Ставте собі пріоритети серед великої кількості справ та навчіться відмовляти. Потрохи виділяйте більше часу на спілкування з близькими та на відпочинок. Намагайтесь проводити більше часу на свіжому повітрі та знайдіть заняття, яке приноситиме вам задоволення.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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