Що таке синусит та як його виявити: відповідь лора

Синусит – це запалення придаткових пазух носа, виникає як ускладнення при гострому нежиті, грипі, скарлатині, кору та інших інфекційних захворюваннях.

Лікар-отоларинголог Вікторія Андрущенко розповіла, як визначити синусит, пише fraza.ua.

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Біль в обличчі можна відчути лише на 7-8 день респіраторної інфекції. Також помітно збільшення виділень з носа, їх консистенція буде більш сформована. Виділення можуть потрапляти в горло, що спричиняє кашель.

Температура тіла при синуситі може підвищитися до 38,5 градусів. Людина може почуватися слабкою.



Що таке синусит

Синусити, які не проходять за 12 тижнів, вважаються гострими, якщо за цей період не вдалося вилікуватися від запалення то він стає хронічним.

Основними причинами синуситу є респіраторні інфекції, анатомічна будова носа та стиль життя людини.

При синуситі промивання здійснюють по мірі необхідності, це допоміжна процедура. У разі набряку треба вже додавати препарати для його зняття

Лікар також радить використовувати судинозвужувальні каплі не більше 5 днів.



Як правильно використовувати спреї

До слова, герпес є одним з найбільш поширених та невиліковних інфекцій в світі. Вона виникає через вірус простого герпесу, а як тільки інфекція проникає в організм, то він залишається там назавжди.