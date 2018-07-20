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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Що таке сонний параліч і чи він безпечний

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Що таке сонний параліч і чи він безпечний

Сонний параліч – нездатність рухатися або говорити під час того, як людина засинає або пробудженні.

Такий стан відчувала близько половини дорослих принаймні раз у житті, пише Cosmo.

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Основна причина сонного паралічу – недостатня кількість сну. У групі ризику люди з нарколепсією – психічний розлад, через яких людина втрачає здатність контролювати стан бадьорості та сну. Паралічу піддаються студенти, люди, які вживають психотропні препарати, молоді матері.

Сонний параліч триває від 15 секунд до кілька хвилин. У цьому випадку краще не панікувати: чим сильніше людина боїться цього стану, тим довше це буде тривати.

via GIPHY

Статистика показує, що сонний параліч може бути 1-2 рази в житті. Проте якщо такий стан виникає щодва місяці, то варто звернутися до невролога чи сомнолога. Зазвичай може допомогти довгий сон або антидепресанти.

Сонний параліч практично не виникає у дітей, а у підлітків уже можливий. Тому варто попередити їх. Цей стан не несе жодної небезпеки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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