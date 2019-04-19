Що таке субвенція, або Як політики купують українців за наші ж гроші

Коли депутати приходять до нас з подарунками – це легально, офіційно і навіть виписано в законодавстві словом "субвенція". Субвенція – це грошова допомога місцевим органам з державного бюджету. Вона надається для виконання конкретно визначених цілей, зокрема на важливі ремонти чи конструкції. Проте в цій, начебто, добрій справі є декілька проблем.

Субвенції виплачуються на соціально-економічний розвиток територій.

Читайте також: Як карають українців за продаж голосу на виборах: реальний приклад

Чому субвенція – це проблема: читайте нижче.

Проблема №1

На що підуть гроші, кому і скільки – невідомо. В законодавстві не вказано, за яким принципом розподіляються субвенції.

Проблема №2

Депутати беруть безпосередню участь у розподілі грошей. Стосується це мажоритарників, які вносять пропозиції Міністерству фінансів. Були приклади, коли позафракційному депутату Тарасові Патенку на його окрузі терміново потрібен був 119 дитячий майданчик. Проте варто наголосити, що все це робиться на гроші платників податків.

У рік виборів проблема недобросовісного піару важлива, адже всі ці "за підтримки" і "за сприяння" ставлять інших кандидатів в нерівне становище.

Так, 6 лютого 2012 року Микола Азаров, будучи прем’єр-міністром запровадив механізм субвенцій. І саме у той рік до Верховної Ради вирішив балотуватися його син – Олексій. Уряд був щедрим – на округ у Слов’янську завезли 80 мільйонів гривень. І вже восени він став народним депутатом.



Син Миколи Азарова – Олексій

Проблема №3

Якщо субвенції ділять вручну, то для того щоб отримати гроші потрібно бути депутатом, дружнім до влади, або знати "чарівні" слова.

Отже, виходить, що доки в Україні буде залишатися мажоритарка, а з нею і субвенція на соцеконом, розвиток регіону буде заручником лояльності своїх депутатів.

Читайте також: Як політики використовують адміністративний ресурс: реальні приклади

Чому? Візьмемо до прикладу двох депутатів, і два округи, і субвенцію на соціально-економічний розвиток. Як її розподілити, якщо в першому окрузі розбиті дороги, а в другому тече дах у школі? Правильно, гроші підуть на дитячий майданчик у третьому окрузі, де депутат справно голосує за важливі владі закони.



Цікавий приклад щодо субвенції

Проблема №4

Це те, на що витрачають гроші. Бо тут теж анархія: оскільки жодних правил немає – то гроші можна пускати як на великі проекти, так і на абсолютно дрібні.

Проблема №5

Такий стан справ із субвенціями робить заручниками і самих депутатів. Мажоритарники завжди хочуть подобатися виборцям на своєму окрузі, тому вони зацікавлені, щоб туди заводили якомога більше грошей.

Будь-який депутат хоче переобратися. Чинному депутату-мажоритарнику виграти практично нереально, тому він з року в рік задобрює своїх виборців "подарунками" (субвенціями – 24 канал),

– сказав аналітик Громадської мережі "Опора" Андрій Савчук.

Отже, субвенція – це, по суті, звичайний підкуп виборців, на який депутати навіть не витрачають свої гроші. І це абсолютно легально.

Скільки грошей отримували округи найвідоміших партій?

Найбільше грошей – майже 2 мільйони гривень отримали округи мажоритарників від "Блоку Петра Порошенка". На другому місці – Народний фронт, у них майже 800 мільйонів гривень.



Першою партією у списку, кому дають найбільше грошей, є БПП

Отже, найбільше отримують округи провладних депутатів. Окрім того, депутатська група "Відродження" на свої округи отримала 750 мільйонів гривень.

Читайте також: Селфі з бюлетенями, фальсифікації, підкуп: покарання за "нечесну гру" під час виборів

Зазначимо, що щороку на субвенції виділяють кілька мільярдів гривень. До прикладу, у 2018 році на це спрямували 4 мільярди, а в бюджеті на 2019 рік – закладено 5 мільярдів.



Стільки грошей виділяли на субвенцію в різні роки