Що таке термолак і як він працює: відео
У вас була ситуація, коли ви прийшли у манікюрний салон і не можете обрати один колір серед безлічі різних відтінків?
Насправді з цієї проблеми є вихід – лак, який змінює колір від температури.
Читайте також: Червоний манікюр: 10 цікавих ідей
Як це працює?
"Нігті мають один колір при кімнатній температурі, але якщо їх занурити у теплу воду, пігменти будуть світліти і змінювати кольори", – пояснює засновник бренду Doobys Nails Хейлі Едвардс у коментарі MarieClaire.com.
Це виглядає як трюк фокусника, але насправді – це результат термочутливих пігментів і барвників, що взаємодіють один з одним.
Термолак – це не новинка у б’юті-світі, але дуже зручний варіант, якщо вам швидко набридає однотонне покриття.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
"Нова пошта" відмовилася від однієї зі своїх послуг2 квітня , 10:54
Пам’яті Кузьми: 25 найкращих цитат музиканта2 лютого , 11:01 2
Порошенко назвав місце в Україні, куди Росія готується вдарити24 березня , 11:55
Трендовий манікюр літа 2018: яскраві ідеї у фото26 травня , 13:31
Червоний манікюр: 10 цікавих ідей10 липня , 17:30