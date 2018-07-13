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Що таке термолак і як він працює: відео

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Як працює термолак
Як працює термолак / Фото з відкритих джерел

У вас була ситуація, коли ви прийшли у манікюрний салон і не можете обрати один колір серед безлічі різних відтінків?

Насправді з цієї проблеми є вихід – лак, який змінює колір від температури.

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Як це працює?

"Нігті мають один колір при кімнатній температурі, але якщо їх занурити у теплу воду, пігменти будуть світліти і змінювати кольори", – пояснює засновник бренду Doobys Nails Хейлі Едвардс у коментарі MarieClaire.com.

Це виглядає як трюк фокусника, але насправді – це результат термочутливих пігментів і барвників, що взаємодіють один з одним.

Термолак – це не новинка у б’юті-світі, але дуже зручний варіант, якщо вам швидко набридає однотонне покриття.

 

Допис, поширений Ro (@rororo.your.boat)

 

Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: 24 Канал
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