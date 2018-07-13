Що таке термолак і як він працює: відео

У вас була ситуація, коли ви прийшли у манікюрний салон і не можете обрати один колір серед безлічі різних відтінків?

Насправді з цієї проблеми є вихід – лак, який змінює колір від температури.

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Як це працює?

"Нігті мають один колір при кімнатній температурі, але якщо їх занурити у теплу воду, пігменти будуть світліти і змінювати кольори", – пояснює засновник бренду Doobys Nails Хейлі Едвардс у коментарі MarieClaire.com.

Допис, поширений Doobys Nails (@doobysnails) 11 Січ 2018 р. о 10:34 PST

Це виглядає як трюк фокусника, але насправді – це результат термочутливих пігментів і барвників, що взаємодіють один з одним.

Термолак – це не новинка у б’юті-світі, але дуже зручний варіант, якщо вам швидко набридає однотонне покриття.

Допис, поширений Doobys Nails (@doobysnails) 9 Січ 2018 р. о 9:57 PST

Допис, поширений Doobys Nails (@doobysnails) 5 Січ 2018 р. о 8:31 PST

Допис, поширений користувачем @ameliacarhartt 18 Тра 2018 р. о 7:00 PDT

Допис, поширений Brewed Matter Photography (@brewedmatter) 6 Гру 2015 р. о 12:22 PST