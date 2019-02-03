20:11
3 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Що таке трансгендерність та чому виникає

      513 Читать новость на русском
      Гендер
      Гендер / sapari.ge

      Одяг, аксесуари, зачіска, а також мова, інтонація, жести – багато подібних зовнішніх проявів часто грають роль "третинних статевих ознак". Саме на підставі яких люди автоматично визначають особистість у той чи інший гендер.

      Психолог Владлена Дмитрієва в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 зазначила, що в Україні нараховується 1,2 мільйона представників сексуальних меншин.

      Читайте також: Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні

      Трансгендери – це ті люди, які переконані у тому, що вони існують (народилися) у тілі іншої людини.

      Важливо не плутати це поняття з трансвестизмом.

       
      Трансвестизм – що це?
      Це форма порушення ґендерної ідентичності, під час якої люди носять одяг та аксесуари, які в певному суспільстві асоціюються з протилежною статтю. Такі люди прагнуть грати роль протилежної статі – вони також використовують ім’я та запозичують рольові атрибути.

      Люди-трансгендери часто відчувають моральні страждання.

      Нейробіолог Дік Свааб пише, що трансгендерність з чоловіка в жінку (тобто людина вважає себе жінкою, яка народилася в тілі чоловіка) трапляється один раз на 10 тисяч людей. А трансгендерність з жінки у чоловіка (коли людина вважає себе чоловіком у тілі жінки) відбувається раз на 30 тисяч людей

      Вчені досі не можуть дати остаточну відповідь, чому виникає трансгендерність.

       
      Психолог Владлена Дмитрієва
      Поки всі факти вказують на те, що проблеми з гендером виникають ще у періоді внутрішньоутробного розвитку. Саме сексуальна ідентифікація мозку відбувається в другій половині вагітності. У випадку трансгендерності сексуальна диференціація має нетиповий перебіг”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: зелений Вілкул, флешмоб із крижаними штанами і кіт-розбишака на футболі
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: зелений Вілкул, флешмоб із крижаними штанами і кіт-розбишака на футболі
      64
      Деталі моторошної ДТП у Києві та чому Росія вивезла тонни золота з Венесуели – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Деталі моторошної ДТП у Києві та чому Росія вивезла тонни золота з Венесуели – топ-5 відео тижня
      283
      Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      сьогодні , 18:30 Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      Сергій Лещенко 889
      "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      сьогодні , 18:00 "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      Дмитро Гнап 409
      Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      сьогодні , 17:00 Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      Віталій Дейнега 880
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук