Що таке вірус папіломи людини та як з ним боротися

Вірусом папіломи людини (ВПЛ) інфіковані понад 80% людей, що робить його одним із найпоширеніших збудників хвороб, які передається статевим шляхом. ВПЛ, з одного боку, може бути цілком нешкідливим. З іншого – виявитися вкрай небезпечним.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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За словами лікаря, більшість хворих навіть не здогадується, що інфіковані, оскільки ВПЛ може ніколи і не проявити себе. Серед виражених ознак ВПЛ – поява бородавок на руках і ногах та генітальних бородавок (кондилом). Вірус папіломи призводить до раку шийки матки (РШМ) та інших онкологічних захворювань.

Типи ВПЛ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 і 82 належать до канцерогенних типів вірусу "високого ризику". Вони передаються статевим шляхом і можуть призводити до виникнення дисплазії шийки матки та раку шийки матки.

Презервативи не усувають ризик зараження вірусом папіломи, а лиш знижують його.

На сьогодні ліків для лікування цієї інфекції немає. На щастя, в більшості випадків, інфекція проходить швидко. Але якщо інфекція зберігається, доступне лікування впливає лише на патологічні клітини, які утворюються в результаті вірусу.

Акушер-гінеколог Уляна Кравець “Яким чином виявити зміни, які викликав вірус? Треба пройти обстеження кольпоскопію (огляд шийки матки з проведенням всіх проб під спеціальним мікроскопом), тільки так ми побачимо чи є якісь зміни на шийці матки.Не легковажте, пройдіть комплексне обстеження шийки матки”.

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