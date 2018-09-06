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Що таке Європейський Союз та коли туди візьмуть Україну

Кома 208 Читать новость на русском

У червні 2017-го року Україна отримала безвізовий режим. Із правом на безперешкодні поїздки до Європи та окремих частин Шенгенської зони, українці заговорили про відкритий шлях до ЄС.

На кінець Другої Світової війни Європа ослабла і почала відновлювати свої позиції на міжнародній арені. Тим часом Радянський Союз активно намагався поширювати комуністичну ідеологію далеко за межами своїх територій.

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Перші спроби налагодити стабільність на старому континенті прозвучали із вуст Вінстона Черчилля.

Ми повинні створити своєрідні "Сполучені Штати Європи". Тільки таким чином сотні мільйонів трудівників зможуть повернутися до простих життєвих радощів і надій, – говорив Вінстон Черчилль.

У 1951-му з'являються перші зародки Європейського Союзу – 6 країн (Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція, ФРН) утворюють Європейську спільноту з вугілля і сталі.

Ще одним важливим фактором швидких темпів формування Європейського Союзу стала Холодна Війна. Аби вберегти себе від рук Радянського Союзу Європейська шістка підписує ряд домовленостей. Серед яких – договори про зону вільної торгівлі та атомної енергії. З часом Союз перетворився на сильного гравця міжнародної арени. Так з'явився єдиний законодавчий орган – Європейський парламент.

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Для того, щоб розширити свої кордони, політики придумали європейську інтеграцію. Процес, який мали пройти усі країни, які хотіли долучитися до ЄС, займав він кілька років та передбачав зміни у політичній, юридичній, соціальній та економічних сферах. Це давало можливість звичайним людям заробляти і витрачати більше.

Як і будь-яка інша країна, Європейський Союз має свою символіку. Гімн під назвою "Ода до радості" - це фрагмент симфонії Бетховена. Має і власне гасло – Єдність у різноманітті (In varietate concordia) І звичайно ж прапор. Стяг на якому зображені 12 зірок.

Прапор Європейського Союзу
Прапор Європейського Союзу

Але є кілька країн претендентів до ЄС. Серед яких і Україна, для якої шлях євроінтеграції виявився дуже не простим. Паузу у відносинах із ЄС поставив Віктор Янукович, який у 2013 році не підписав угоду про асоціацію України.

Із новою владою прийшли і нові обіцянки. 7-го червня 2014-го Петро Порошенко пообіцяв безвіз у перший же день 15-го року. Не вийшло. За весь час президентства старт безвізового режиму переносили щонайменше 11 разів поки його не отримали у червні 2017 року.

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Україна рухається в напрямку Європи. Для того, щоб стати її членом потрібно пройти кілька етапів. Проте наша держава через низький рівень життя, корупцію та майже повну відсутність інвестицій знаходиться тільки на першому етапі. Сьогодні ЄС є найбільшим в історії Європи союзом, який коли-небудь існував. Він нараховує 28 країн-членів зі спільною економікою, судом, армією та політикою.

Більше про створення Європейського Союзу – дивіться у програмі "Кома".

Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Кома Безвізовий режим Історія
Джерело: 24 канал
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