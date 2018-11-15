Що таке заздрість і як її побороти

Один із базових ефектів, яким насичено сучасну нарцистичну реальність, – це заздрість. Що ж тоді робити, як упоратися з емоціями, коли ми спостерігаємо за чужим успіхом, чи демонстрацією чиєїсь неперевершеності?

Про це пише психолог Марія Долгих у своєму блозі.

Читайте також: Як позбутися страху та сорому: 4 поради від експерта

За її словами, емоційна захопленість чужим успіхом і звичка порівнювати себе з кимось виростають на благодатному ґрунті нарцистичної травматизації.

"Тобто не всі поголовно люди відчувають постійний пресинг, зустрічаючись з чужим невідпорним успіхом, і навіть не всі концентрують спеціально свою увагу на цьому, неминуче потрапляючи у зону не вельми хороших, улюблених, знаменитих і прекрасних. Для того, щоб людина відчувала, що її самоцінності загрожує небезпека у зв'язку з успішністю якихось інших людей, у неї має бути сформованою звичка порівнювати себе з оточуючими та шукати у собі вади, слабкі місця та сліпі плями", – зауважила фахівець.

Якщо все ж людина заздрить, то її енергія є направленою на присвоєння собі тієї цінності, яку ми побачили в іншої людини.

У заздрості є 2 почуття: бажання та злість. Друга дає енергію на досягнення бажаного. Проблема полягає у тому, що багатьом із нас з дитинства говорили, що заздрити – погано. Начебто можна свідомо вибрати, що відчувати в тій чи іншій ситуації. І тоді багато людей не можуть зізнатися собі у власній заздрості, тим самим позбавляючи себе можливості розпізнати свою потребу, яка стоїть за цим хорошим і дружнім людині переживанням. Залишається тільки злість на того, у кого добре виходить, і ця злість труїть людину, а іноді і його оточення, ні на крок не просуваючи ні до щастя, ні до задоволення,

– пояснює вона.

Як підкреслює Марія Долгіх, для задоволення потрібно дозволити собі хотіти те, що є в іншого, та дозволити собі це отримати.

"Тут є ще одна пастка, яка досить ефективно дозволяється, якщо їй приділити належну увагу в рамках психотерапії. Оскільки усвідомлювати свої потреби мало кого навчають, людина далеко не завжди добре розуміє, чому конкретно вона заздрить. За заздрістю до спроможності може стояти бажання мати успіх у жінок, або просто – у конкретної однієї жінки. За заздрістю до молодості може стояти бажання людської уваги та страждання від самотності. Буває взагалі, що того, чому людина заздрить, у іншого і немає. А є тільки проекції того, хто заздрить, з його сильного дефіциту", – додає психолог.

Також Марія Долгих переконує, що впоратись із заздрістю глобально допомагає краще розуміння – чого ж конкретно мені не вистачає, коли я дивлюся на цю красиву картинку чужого успіху; що у своєму житті я не роблю для того, щоб це відчуття, цінність, які я бачу в іншого, пережити як свої; як я можу для себе це забезпечити у своєму індивідуальному стилі?

Читайте також: Як правильно реагувати на провокації

Відтак, на її переконання, ставлячи собі такі питання рано чи пізно стане ясно – чого саме мені так сильно не вистачає та як я можу це отримати.

А ще із заздрістю допомагає упоратись здатність випробувати щире захоплення чужим успіхом, але для такої позиції необхідно, щоб власний голод щодо визнання був більш-менш насиченим. Коли людина перебуває у контакті зі своїм здоровим нарцисизмом і добре знає, в чому він – молодець, крутий і взагалі красень, тоді визнання іншому дається легко та вільно, а разом з ним і заздрість виражається, а не ховається і пригнічується. Але якщо комусь все життя говорили, що лише "син маминої подруги" заслуговує на любов і схвалення, потрібно вчитися фокусуватися на своїх перевагах і сильних сторонах, дивитися на себе схвально. Бути собі другом там, де ніхто до цього не ставав вам другом,

– підсумовує вона, зазначивши, що деколи на це потрібен час.

До слова, раніше відомий психолог Михайло Лабковський пояснював, що таке любов з точки зору психології.