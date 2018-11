Що таке зубна нитка та коли її починати застосовувати до дітей

С какого возраста использовать ФЛОСС ⠀ Разбираемся вместе с ?‍♀️вашей зубной феей @dr.kyznetsova. ⠀ Флоссэто не ругательство, это зубная нить. А применять её необходимо с того момента, как ребёнок готов держать открытым ротик и выдерживать процедуру. ⠀ Чем раньше вы начнёте, тем здоровее будут зубки крохи, ведь только нить способна качественно очистить межзубные пространства и придесневые участки. ⠀ В наше время зубную нить вы можете купить и в масс маркете, и в аптеке, и в стоматологии, но что нужно знать перед покупкой? ⠀ Если зубки вашего крохи не посажены близко, то вам подойдёт любая нить, ‍♀️но если зубки "прижаты", то лучше выбрать тефлоновую т.к. она не разделяется на волокна в отличает от нейлонной, и буквально скользит по маленьким зубикам и не травмирует десну. ⠀ Но зубная нить-это не замена щетки и пасты, а уж тем более ирригатора, если таковой имеется, а весомое дополнение. ⠀ Итак, использование зубной нити желательно после каждого приёма пищи ?и обязательно вечером. ⠀ Учите своих детей правильной гигиене полости рта, ведь то, что вы им привьете с детства будет их установкой на всю жизнь. ⠀ А вы сами пользуетесь зубной нитью #зубнаянить #чистказубов #детскиевещи #novosibirsklife #photovul #стоматология#зубнаяфея

