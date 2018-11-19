Що таке зубна нитка та коли її починати застосовувати до дітей

Зубна нитка або флос є дуже необхідним засобом зубної гігієни, а використовувати її бажано після кожного прийому їжі та обов'язково увечері. Розпочинати ж застосовувати флос слід з того моменту, коли дитина вже може тримати відритим рот і є готовою витримати процедуру.

Про це пише дитячий стоматолог Катерина Кузнєцова на своїй сторінці у Instagram.

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Як зауважила фахівець, сьогодні зубну нитку можна придбати як у звичайному супермаркеті, так і в аптеці та у стоматології.

"Зубна нитка – це не заміна щітки та пасти, а вже тим більше іригатора (предмет сангігієни, призначений для догляду за ротовою порожниною у домашніх умовах – 24 канал), якщо такий є, а вагоме доповнення. Використовувати зубну нитку бажано після кожного прийому їжі та обов'язково увечері", – наголошує вона.

За словами лікаря, починати застосовувати зубну нитку слід з того моменту, коли дитина вже може тримати відритим рот і є готовою витримати процедуру.

Чим раніше ви почнете, тим здоровішими будуть зубки малюка, адже лише нитка здатна якісно очистити міжзубні проміжки та ділянки біля ясен. Якщо зубки дитини не є посадженими близько, то вам підійде будь-яка нитка, але якщо зубки є "притиснутими", то краще вибрати тефлонову, оскільки вона розділяється на волокна, на відміну від нейлону, і буквально ковзає по маленьким зубкам і не травмує ясна,

– підкреслює стоматолог.

Також лікар Кузнєцова закликала батьків привчати своїх дітей до правильної гігієни порожнини рота, адже те, що їм прищеплять з дитинства, буде їхньою установкою на все життя.

Нагадаємо, раніше Катерина Кузнєцова оприлюднила 5 простих правил зберігання зубних щіток.

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