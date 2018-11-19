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      Що таке зубна нитка та коли її починати застосовувати до дітей

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      Дитячий стоматолог розповіла, з якого віку можна починати застосовувати флос
      Дитячий стоматолог розповіла, з якого віку можна починати застосовувати флос / Соцмережі

      Зубна нитка або флос є дуже необхідним засобом зубної гігієни, а використовувати її бажано після кожного прийому їжі та обов'язково увечері. Розпочинати ж застосовувати флос слід з того моменту, коли дитина вже може тримати відритим рот і є готовою витримати процедуру.

      Про це пише дитячий стоматолог Катерина Кузнєцова на своїй сторінці у Instagram.

      Читайте також: Чому дитину треба відвести до стоматолога: найпоширеніші причини

      Як зауважила фахівець, сьогодні зубну нитку можна придбати як у звичайному супермаркеті, так і в аптеці та у стоматології.

      "Зубна нитка – це не заміна щітки та пасти, а вже тим більше іригатора (предмет сангігієни, призначений для догляду за ротовою порожниною у домашніх умовах – 24 канал), якщо такий є, а вагоме доповнення. Використовувати зубну нитку бажано після кожного прийому їжі та обов'язково увечері", – наголошує вона.

      Зубна нитка, дитина, стоматологія. гігієна

      За словами лікаря, починати застосовувати зубну нитку слід з того моменту, коли дитина вже може тримати відритим рот і є готовою витримати процедуру.

      Чим раніше ви почнете, тим здоровішими будуть зубки малюка, адже лише нитка здатна якісно очистити міжзубні проміжки та ділянки біля ясен. Якщо зубки дитини не є посадженими близько, то вам підійде будь-яка нитка, але якщо зубки є "притиснутими", то краще вибрати тефлонову, оскільки вона розділяється на волокна, на відміну від нейлону, і буквально ковзає по маленьким зубкам і не травмує ясна,
      – підкреслює стоматолог.

      Також лікар Кузнєцова закликала батьків привчати своїх дітей до правильної гігієни порожнини рота, адже те, що їм прищеплять з дитинства, буде їхньою установкою на все життя.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      С какого возраста использовать ФЛОСС ⠀ Разбираемся вместе с ?‍♀️вашей зубной феей @dr.kyznetsova. ⠀ Флоссэто не ругательство, это зубная нить. А применять её необходимо с того момента, как ребёнок готов держать открытым ротик и выдерживать процедуру. ⠀ Чем раньше вы начнёте, тем здоровее будут зубки крохи, ведь только нить способна качественно очистить межзубные пространства и придесневые участки. ⠀ В наше время зубную нить вы можете купить и в масс маркете, и в аптеке, и в стоматологии, но что нужно знать перед покупкой? ⠀ Если зубки вашего крохи не посажены близко, то вам подойдёт любая нить, ‍♀️но если зубки "прижаты", то лучше выбрать тефлоновую т.к. она не разделяется на волокна в отличает от нейлонной, и буквально скользит по маленьким зубикам и не травмирует десну. ⠀ Но зубная нить-это не замена щетки и пасты, а уж тем более ирригатора, если таковой имеется, а весомое дополнение. ⠀ Итак, использование зубной нити желательно после каждого приёма пищи ?и обязательно вечером. ⠀ Учите своих детей правильной гигиене полости рта, ведь то, что вы им привьете с детства будет их установкой на всю жизнь. ⠀ А вы сами пользуетесь зубной нитью #зубнаянить #чистказубов #детскиевещи #novosibirsklife #photovul #стоматология#зубнаяфея

      A post shared by ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ Новосибирск (@dr.kyznetsova) on

       

      Нагадаємо, раніше Катерина Кузнєцова оприлюднила 5 простих правил зберігання зубних щіток.

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      Теги: Здорове життя Діти Гігієна Поради Здоров'я
      Джерело: 24 канал
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