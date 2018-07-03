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Що Трамп може зажадати від Путіна в обмін на визнання окупації Криму: відповідь аналітиків

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Трамп може визнати окупацію Криму в обмін на виведення Путіним військ РФ з Донбасу
Трамп може визнати окупацію Криму в обмін на виведення Путіним військ РФ з Донбасу / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним може погодитися не робити якихось дій щодо звільнення окупованого Криму в обмін на повне виведення військ РФ з території Донбасу.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Atlantic Council".

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Зокрема, експерти центру вважають, що американський лідер не може віддати Крим Росії, адже він йому не належить. Водночас, Трамп може запропонувати Росії піти за Балтійським сценарієм, коли США не визнавали окупацію Латвії, Литви, Естонії Радянським Союзом, але і нічого не робили для їх звільнення.

Те ж може зробити Вашингтон і з Кримом в обмін на повне виведення російських військ з Донбасу, відновлення територіальної цілісності України. За це Москва отримає також ослаблення санкцій. В цілому, це буде перемогою Путіна як людини, яка розширює територію Росії,
– вважає старший співробітник Атлантичної ради Аріель Коен.

За його словами, адміністрація Трампа також може зажадати від Кремля більше не використовувати військову силу для зміни кордонів на пострадянському просторі.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.

Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Війна на Донбасі Володимир Путін Новини Росії Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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