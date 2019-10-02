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      Що треба зробити, аби знизити кількість аварій та ДТП в Україні: прості поради

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      Чи не щодня на трасах країни трапляються страшні аварії. Вантажівки перетворюють автобуси та маршрутки на купу металу, а у містах оголошують жалоби за загиблими. Лише аварії на Одещині та Житомирщині забрали життя двох десятків людей. Чи можливо уникнути зіткнення з вантажівкою, та чому Україна ніяк не може позбутися лідерства у смертності на дорогах – з'ясували журналісти 24 каналу.

      Вже протягом двох тижнів, українські новини починаються із сумних повідомлень про аварії. І всі вони за участю вантажівок та громадського транспорту.

      Читайте також: Аварії на дорогах: чому Україна ніяк не може позбутися лідерства у смертності через ДТП

      Цей тиждень теж почався трагічно – аварія трапилась на Миколаївщині. Там рейсовий автобус, зіткнувся з вантажівкою. Загинув 45-річний пасажир автобуса. Менеджер компанії "За безпечні дороги" Андрій Климчук сказав, що такі аварії – це наслідок безконтрольності.

      У нас масово перевищують швидкісний режим всі, бо відсутня автоматична фіксація швидкості. А також втома водіїв. Фактично у нас немає контролю за далекобійниками, які їздять. Має бути встановлений тахограф. Тому дуже часто стається, що водії втомлені й створюють аварійні ситуації та навіть смертельні ДТП,
      – наголосив Климчук.

      Роман, вже понад 2 роки, займається перевезенням вантажу за кордон. І каже, що ніколи не порушував. Адже у нього встановлений той самий тахограф, який повністю контролює його роботу.

      Тахограф – це прилад, який контролює швидкість руху авто, кількість годин роботи та відпочинку водія. Він дозволяє запобігти аварії у тому випадку, якщо водій втомився або заснув за кермом. Крім того, за допомогою тахографа власники транспортних підприємств можуть контролювати роботу своїх підлеглих і забезпечувати їм дотримання трудового режиму.


      Тахограф

      Водій вантажівки Роман Ляшков розповів, що у кожній машині, яка їде до Європи, встановлений цифровий тахограф. У нього вставляється спеціальна чіп-карта і після цього пристрій починає фіксувати режим водія. У Європі дуже карають, якщо ви порушуєте правила та не стоїте необхідну кількість годин.

      До того ж, в українців відсутня культура водіння, каже Роман. Водії дуже часто не дотримуються дистанцій, підрізають та йдуть на обгін.


      В українців відсутня культура водіння

      Директор товариства "Горизонт СМ" Сергій Ткаченко зауважив, вже майже 20 років працює у сфері перевезень і не раз отримував штрафи за своїх водіїв.

      Водій на п'ять хвилин перевищив свій час і з інспекції прийшов мені штраф 300 – 400 гривень. А, якщо за кордоном, то штрафи там можуть бути 500 євро. Зараз, як і в кожному підприємстві, проблема з кадрами, тому посилаємо їздити з інструкторами, намагаємось слідкувати за якістю водіння машини,
      – заявив Сергій Ткаченко.

      А от за якістю українських доріг мало хто слідкує. Перший заступник міністра інфраструктури 2014 – 2016 років Володимир Шульмейстер зауважив, що аварії спричиняють ще і ями на дорогах та відсутність розмітки. Не новиною буде й те, що водії автобусів та маршруток нехтують безпекою. 


      Не всі автобуси мають ремені безпеки

      Великих автобусів з ременями безпеки дуже мало і тому я взагалі не рекомендую їздити на такому транспорті, вони часто переобладнанні з вантаженого і тому люди ризикують,
      – додав Андрій Климчук.

      Пішоходи теж не без гріха. Вони нерідко переходять дорогу у не встановленому місці. Всі ж експерти зійшлися в одному – усім учасникам дорожнього руху – і пасажирам, і водіям слід дотримуватися правил. І тоді проблем на дорозі стане набагато менше.

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      Автор: Альона Захарова, Вікторія Кутьїна
      Теги: Штрафи Транспорт Аварії та ДТП Дороги Новини України
      Джерело: 24 канал
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