Що треба зробити, щоб на 20% знизити ціну на електроенергію: відповідь Геруса

Мовиться про ціну на електроенергію для непобутових споживачів – її можна знизити на 20%. Так вважає представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів України Андрій Герус.

"Необхідно розглянути три рішення, які сумарно мають привести до суттєвого зниження ціни електроенергії для непобутових споживачів", – сказав Герус на брифінгу 19 серпня.

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Брифінг для журналістів організували за результатами наради із участю Президента України Володимира Зеленського щодо нової моделі ринку електроенергії, а також щодо підготовки України до осінньо-зимового періоду.

Про які "три рішення" говорив Герус?

► Необхідно переглянути постанову уряду про покладання спеціальних зобов’язань на ПрАТ "Укргідроенерго" і НАЕК "Енергоатом" у такий спосіб, щоб на "Укргідроенерго" покладання цих зобов'язань збільшити.

Це дасть можливість знизити тариф "Укргідроенерго" більше ніж утричі. Наразі це 32 копійки на кіловат/годину, а може бути 8-9 копійок,

– наголосив Герус.

Також необхідно врегулювати питання з так званими прайс-кепами (мовиться про максимальні та мінімальні ціни):

► Підвищити на 10% максимальну нічну ціну.

► Максимальну денну ціну знизити на 15-20%.

Якщо ці три заходи вжити, то може бути близько 20% зниження ціни для кінцевого споживача: великих, середніх і малих бюджетних установ та організацій,

– зауважив представник президента в Кабміні.

Зверніть увагу на біографію Андрія Геруса – хто такий представник президента Зеленського в Кабміні.

Дивіться відео повного брифінгу Андрія Геруса:

До слова, через брак грошей на оплату електроенергії вже з 20 серпня водоканали могли перейти на обмежену у часі подачу води. Про це попереджала Асоціація водоканалів України. Представники енергобізнесу кажуть, що для запобігання "водному колапсу" варто переглянути тарифоутворення на ринку електроенергії.