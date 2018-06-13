Що це було. Ми отримали 1% премій від суми, яку виграли в Стокгольмі, – директор "Нафтогазу"

Про мільйонні премії "Нафтогазу" та відставку Жебрівського – у програмі "Що це було" розповіли директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтоназ України" Юрій Вітренко та журналіст Олексій Мацюк.

Про мільйонні премії "Нафтогазу"

Юрій Вітренко: "Команда "Нафтогазу" сумлінно працювала над арбітражним проектом протягом 4 років, і вони змогли заробити багато грошей для компанії та України загалом. Тільки по транзитній справі ми виграли 4,6 мільярда доларів у Газпрому. Внаслідок цього нам не довелося сплачувати за відповідні обсяги газу".

Ми отримали лише 1% премій від суми, яку виграли в Стокгольмі для України. Я вважаю, що ми створюємо нормальну компанію, яка працює за всіма стандартами цивілізованих компаній у світі,

– сказав директор "Нафтогазу".

"Ті цифри, які ми маємо відкрито називати, були названі. Це загальна сума в 20 мільйонів доларів. Для нас дуже важливий принцип, щоб до нас відносилися, як до компанії. Це те ж саме, як електронні декларації застосовують до громадських активістів. Обов'язок щодо публічного декларування всіх своїх статків, доходів і видатків мають розповсюджуватися тільки на державних чиновників, на тих, які мають державні повноваження", – сказав Вітренко.

Про відставку Павла Жебрівського

Журналіст проекту "Громадське Донеччини" Олексій Мацюк зазначив, що місцеві активісти більше з радістю сприйняли новину про відставку Павла Жебрівського, яку він повідомив на своїй персональній сторінці у Facebook.

Павло Жебрівський не знайшов спільної мови ані з проукраїнськими патріотами, а ні з громадськістю, ані з опозиційним блоком. Він більше спілкувався з містами і компаніями, які співпрацюють з Ренатом Ахметовим,

– заявив Олексій Мацюк.

За його словами, активісти з політичних організацій закидають Жебрівському те, що він співпрацював з представниками колишньої влади.