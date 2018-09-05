Що це було. Під загрозою проукраїнські люди, – журналіст про вбивство Захарченка

Про вбивство ватажка бойовиків Олександра Захарченка – у програмі "Що це було" розповів журналіст Олексій Мацука.

– Для України вбивство Захарченка означає можливі нові хвилі насильства щодо людей, які мешкають на непідконтрольній території, адже починається полювання "на відьом": хто винний, як так сталося тощо.

Читайте також: Що це було. Чи закінчиться хлорна криза техногенною катастрофою: думка експерта

– Мішенню щодо цього стають звичайні громадяни, адже продовж доби після вбивства Захарченка були перекриті блокпости. Спершу під загрозу потрапляють проукраїнські люди, які ще там залишились.

Щодо політичних аспектів, то в останні дні Захарченко виявився дуже самостійним. Відомо, що в окуповані території Донеччини восени прогнозується велика продовольча криза, адже недостача врожаю цього року складає на 50% менше, ніж минулого року. Це означає, що буде підвищуватися ціна на хліб і на всі товари, які можна виробляти завдяки місцевому виробнику, тому із РФ має бути більше гуманітарної допомоги. І це все "заслуги" Захарченка,

– повідомив журналіст.

– В останні місяці літа стало відомо, що готується заміна на людину, яка, можливо, буде із команди втікача Януковича. Адже живе у Москві, за паспортом – українець, була залучена у велику українську політику, а також є не такою відірваною від політичного поля як Захарченко або Бородай. Тому це шанс для Кремля поставити туди із команди Януковича когось, аби показати, що в Україні відбуваються, нібито, громадянські конфлікти.

– Напередодні цього можна було побачити багато критики щодо Захарченка з боку так званої "опозиції" в середині окупованої території Донеччини, яка контролюється "Комуністичною партією" та іншими людьми. І це виглядало так, ніби Захарченко втрачає вплив зі своїми кураторами у Москві. Охорона у Захарченка була нормальною, адже журналісти, які хотіли зафіксувати його будинок, вже на підході до офісу стикалися із персональною охороною.