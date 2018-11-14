Що це було. Про "корупційний консенсус", посилки з-за кордону і непевну долю авто на єврономерах

Що відбувається з подорожчанням посилок з-за кордону і чому користувачі "євроблях" боятимуться їх продавати – у програмі "Що це було" розповів редактор видання "Економічна правда" Дмитро Дєнков.

Кому вигідне подорожчання посилок з-за кордону?

– Зацікавлені у справі посилок з-за кордону чотири групи громадян. Три з них змін не бажають. Це люди, які іноді купують щось для себе у мережі. Це ті, хто перепродує куплене. І це Інтернет-магазини. А от великі структури – наприклад, асоціація, яка об'єднує близько 70 постачальників – якраз виступають за зниження безподаткового ліміту. Ще з 2016 року вони пропонували встановити ліміт у 22 євро за посилку,

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– Уряд начебто хоче перемогти контрабанду. Але ми не бачимо руху у цьому напрямку. В Україні діє багато "сірих" схем на різних рівнях. Хто не брав хабарі, той давав. Хто не крав, той недоплачував податки. Хто не возив контрабанду, той її купував. Корупційний консенсус. Цю піраміду можна зруйнувати тільки згори, починаючи з олігархів.

До яких наслідків призведуть зміни у законодавстві щодо "євроблях"?

– В Україні зареєстровано 350 тисяч автомобілів на єврономерах офіційно, а насправді їх – набагато більше. Законопроекти, які прийняла Верховна Рада, є прийнятними, адже вартість розмитнення авто дійсно зменшується.

Хоча користувачі таких машин побоюються процедури продажу, адже багато хто з них навіть не знає справжнього власника "свого" транспортного засобу. І таких людей багато, тож їм буде простіше просто залишити авто посеред вулиці.

– Водії можуть бути незадоволені змінами, але: я вважаю, що ці закони – певний консенсус. Треба рухатися у напрямі зниження мит, щоб люди могли дозволити собі купувати машини.

Для чого Медведчук рветься до українського парламенту?

"Союз "Бойко, Рабінович, Медведчук" вигідний чинній владі. Він орієнтований на проросійську аудиторію. Якщо Юрій Бойко буде кандидатом у президенти від об'єднання двох політичних сил, і якщо він вийде у другий тур з Порошенком, то чинний президент виграє однозначно", – заявив народний депутат Сергій Лещенко.

Російський вплив в цьому проекті дуже серйозний. Сценарій такий: Бойко йде на вибори президента, а на парламентських виборах вже "першу скрипку" буде грати Медведчук. І в разі, якщо спільний політичний проект "За життя" та "Опоблок" пройдуть в парламент і потраплять в коаліцію, то Медведчук претендуватиме на роль спікера,

– наголосив політик.

І підсумував: "Якщо ж вони стануть найбільшою опозиційною фракцією, то цей політичний альянс претендує на віце-спікера від опозиції і знову – це Медведчук. А він, як голова парламенту, може вправно маніпулювати всім політичним курсом та законодавством України".

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