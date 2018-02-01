Що це було. Що таке RAB-тарифи і чому вводити їх Україні – не найкраща ідея

Якщо ви думали, що ціни на електроенергію вже досягли межі, то це була помилка. Державний регулятор хоче підвищити цей тариф, мотивуючи оновленням електромереж, але коштом не власників, а споживачів, тобто звичайних громадян.

RAB-тарифи

– Що таке взагалі RAB-тарифи. Ми, споживачі, покриваємо усі витрати обленерго: зарплати, пальне, ремонт, а також інвестиційну програму. Ми й далі будемо це покривати.

– Але власники, які колись купили обленерго, припустімо, за 500 мільйонів, переоцінили його в 5 мільярдів, і тепер вони отримуватимуть прибуток від тих 5 мільярдів. Це прибуток компанії. В Принципі, компанія не зобов'язана витрачати їх на модернізацію.

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RAB-тарифи були введені в світі й це було більш-менш успішно. Але питання в ціні: тут виникають деякі питання й проблеми.

– Фундаментально, ідея хороша, але у Європі вона вводилась в інших передумовах. Але це має бути так звана макроекономічна стабільність і прогнозованість. Тобто інфляція й процентні ставки мають бути низькими, щоб можна було спрогнозувати віддачу в плані інвестицій.

Але наче в жодній країні не вводили RAB-тарифи, якщо рівень інфляції сягав 13%. Тобто вже не спрацьовує.

Щоб дізнатись більше про RAB-тарифи та як вони вплинуть на українців дивіться у першому випуску програми "Що це було?".