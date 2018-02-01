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Що це було. Що таке RAB-тарифи і чому вводити їх Україні – не найкраща ідея

Що це було? 00:02, сьогодні 496 Читать новость на русском

Якщо ви думали, що ціни на електроенергію вже досягли межі, то це була помилка. Державний регулятор хоче підвищити цей тариф, мотивуючи оновленням електромереж, але коштом не власників, а споживачів, тобто звичайних громадян.

RAB-тарифи

– Що таке взагалі RAB-тарифи. Ми, споживачі, покриваємо усі витрати обленерго: зарплати, пальне, ремонт, а також інвестиційну програму. Ми й далі будемо це покривати.

– Але власники, які колись купили обленерго, припустімо, за 500 мільйонів, переоцінили його в 5 мільярдів, і тепер вони отримуватимуть прибуток від тих 5 мільярдів. Це прибуток компанії. В Принципі, компанія не зобов'язана витрачати їх на модернізацію.

Читайте також: RAB-тарифи: енергетична реформа чи чергова схема

RAB-тарифи були введені в світі й це було більш-менш успішно. Але питання в ціні: тут виникають деякі питання й проблеми.

– Фундаментально, ідея хороша, але у Європі вона вводилась в інших передумовах. Але це має бути так звана макроекономічна стабільність і прогнозованість. Тобто інфляція й процентні ставки мають бути низькими, щоб можна було спрогнозувати віддачу в плані інвестицій.

Але наче в жодній країні не вводили RAB-тарифи, якщо рівень інфляції сягав 13%. Тобто вже не спрацьовує.

Щоб дізнатись більше про RAB-тарифи та як вони вплинуть на українців дивіться у першому випуску програми "Що це було?".

Теги: Реформи Що це було? Тарифи Електроенергія
Джерело: 24 Канал
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