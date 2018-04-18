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Що це було. Як з нульовою декларацією всі корупціонери можуть стати чистими перед законом

Що це було? 70 Читать новость на русском

Про те, як і чому у Верховній Раді збирають голоси для того, щоб проштовхнути законопроект про "нульову декларацію" розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Нульова декларація

"Законопроект не про податкову амністію. Він зовсім інше має на меті. Я чесно був переконаний, що це просто двоє дуркують депутатів. Я просто не вірю, що таке можна через парламент провести. Вони серйозно збирають під це голоси в Парламенті", – зазначив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Подали цей законопроекти № 8257 і 8258 народні депутати від Блоку Петра Порошенка Андрій Шинькович та Геннадій Чекіта.

Як Борис Філатов обійшов закон

Філатов узяв сміттєвози в лізинг. Лізин – це просто кредит, поки ти його не виплатиш, товар кредитний належить банку. У кредиті ж товар належить тобі одразу, але ти винен банку гроші.

"Він (Філатов – 24) прийшов до "Приватбанку" і зробив лізинг. Тепер сміттєвози купує не Дніпро, а Приватбанк без тендеру, та передає Філатову", – зазначив головний редактор видання "Наші гроші" Олекса Шалайський.

За словами журналіста, цей лізинг виглядає дуже смішно, оскільки мерія Дніпра взяла його на рік, але могла б взяти на тиждень.

Розмороження рахунків Януковича

"Це рішення випадково знайшла моя колега лише два дні тому, і зараз невідомо, чиї ці гроші, і чи перебувають зараз на рахунках ВБР ("Всеукраїнського банку розвитку" – 24 Канал). Рік тому була така сама ситуація, і тоді внаслідок суспільного резонансу кошти знову заморозили. Остаточно ми це дізнаємось буквально за день-два, коли Фонд гарантування відповість на запит. Але, знаючи, що вже представники прокуратури моїм колегам говорять, що це не кошти Януковича, що це інші фірми, аніж в тому році, я припускаю, що вже немає цих коштів на рахунках", – розповів журналіст видання "Економічна правда" Олександр Мойсеєнко.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Що це було? Борис Філатов е-декларування Віталій Шабунін Олександр Янукович Корупція Гроші
Джерело: 24 Канал
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