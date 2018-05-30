Що це було. Янченко розповіла про "вбивство" і повернення до життя журналіста Аркадія Бабченка

У вівторок, 29 травня, стало відомо, що Бабченка застрелили біля власної квартири, сьогодні ж він вийшов на прес-конференцію разом з главою СБУ Грицаком та Генпрокурором Луценком і заявив що він живий. Чи можливо було довести провину організаторів замаху в інший спосіб – розповіла голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко у програмі "Що це було".

Про інсценування смерті Бабченка

"Є два види замахів: закінчений і незакінчений. Закінчений – це коли замовник знаходить посередника, який вбиває жертву, після цього відбувається остання передача коштів. Незакінчений – коли виконавець з тих чи інших причин не зміг вбити жертву. Тому українські правоохоронці часто звертаються до таких методів. Це допомагає провести кваліфікації злочину, а також збору документації та збору доказів", – розповіла Янченко.

Про замовника "вбивства" Бабченка

За її словами, замовнику спочатку дають завдаток, якій документується, а також звіт, який теж має бути прописаним виконавцем замовника. Якщо це справді було інсценування, спецоперація СБУ, то єдине, на що вони сподівалися – вийти на замовників в Росії, які перебувають там, або в Україні. Їх можна б було оголосити в інтерпол, і таким чином їх затримати.

Про депутатські тендери

"Наш загальний массив – 12,5 тисяч тендерів, які пов'язані з депутатами за 2017 рік. Це дуже великий масив і, насправді, є ще дуже багато роботи, щоб все "розкопати" та систематизувати до кінця. Аномальна частка з них виграється поза конкурсом. Сподіваюсь, що цю інформацію візьме до уваги не лише громадськість і медіа, а й правоохоронні органи", – наголосила експертка.

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