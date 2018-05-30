02:02
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Програми Що це було?
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Що це було. Янченко розповіла про "вбивство" і повернення до життя журналіста Аркадія Бабченка

Що це було? 59 Читать новость на русском

У вівторок, 29 травня, стало відомо, що Бабченка застрелили біля власної квартири, сьогодні ж він вийшов на прес-конференцію разом з главою СБУ Грицаком та Генпрокурором Луценком і заявив що він живий. Чи можливо було довести провину організаторів замаху в інший спосіб – розповіла голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко у програмі "Що це було".

Про інсценування смерті Бабченка

два види замахів: закінчений і незакінчений. Закінчений – це коли замовник знаходить посередника, який вбиває жертву, після цього відбувається остання передача коштів. Незакінчений – коли виконавець з тих чи інших причин не зміг вбити жертву. Тому українські правоохоронці часто звертаються до таких методів. Це допомагає провести кваліфікації злочину, а також збору документації та збору доказів", – розповіла Янченко.

Про замовника "вбивства" Бабченка

За її словами, замовнику спочатку дають завдаток, якій документується, а також звіт, який теж має бути прописаним виконавцем замовника. Якщо це справді було інсценування, спецоперація СБУ, то єдине, на що вони сподівалися – вийти на замовників в Росії, які перебувають там, або в Україні. Їх можна б було оголосити в інтерпол, і таким чином їх затримати.

Про депутатські тендери

"Наш загальний массив – 12,5 тисяч тендерів, які пов'язані з депутатами за 2017 рік. Це дуже великий масив і, насправді, є ще дуже багато роботи, щоб все "розкопати" та систематизувати до кінця. Аномальна частка з них виграється поза конкурсом. Сподіваюсь, що цю інформацію візьме до уваги не лише громадськість і медіа, а й правоохоронні органи", – наголосила експертка.

Більше – дивіться у програмі "Що це було". 

Теги: "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини України Гроші Новини політики Що це було? журналісти Розслідування Корупція е-декларування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
30 травня, 23:00 Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
662
Головні новини 30 травня: Бабченко живий, відмова Росії від звільнення заручників, ціна на газ
30 травня, 22:01 Головні новини 30 травня: Бабченко живий, відмова Росії від звільнення заручників, ціна на газ
3258
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
30 травня, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
5312
Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
30 травня, 22:00 Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
Володимир Шередега 1553
Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
30 травня, 21:00 Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
Павло Казарін 304
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук