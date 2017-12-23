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Що це таке і що воно робить? – SpaceX запустив ракету з 10 супутниками: неймовірні кадри

15:33, сьогодні 2173 Читать новость на русском
SpaceX запустила ракету-носій з десятьма супутниками
SpaceX запустила ракету-носій з десятьма супутниками / Фото із соцмереж

Компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками.

Успішний запуск відбувся ввечері 22 грудня зі стартового майданчику на базі Ванденберг в Каліфорнії.

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Ракета вивела на орбіту десять супутників, а незвичне явище у вечірньому небі викликало неабияке захоплення у очевидців.

Багато хто спершу не зміг зрозуміти, що це пливе по небу. Публікуючи вражаючі фото та відео у соцмережах дехто з очевидців припускав, що це може бути НЛО.

unexpected #spacexlaunch sighting

Допис, поширений stephanie clary (@sclary)

Сам Ілон Маск у своєму Twitter пожартував, що це "ядерний інопланетний НЛО з Північної Кореї".

Пізніше співзасновник гігантів Tesla та SpaceX запевнив, що тим, кому сподобалось "сьогоднішнє" видовище, обов'язково сподобається більш масштабний запуск наступного місяця.

Теги: США LifeStyle Космос Ілон Маск SpaceX
Джерело: 24 Канал
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