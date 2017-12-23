Що це таке і що воно робить? – SpaceX запустив ракету з 10 супутниками: неймовірні кадри

Компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками.

Успішний запуск відбувся ввечері 22 грудня зі стартового майданчику на базі Ванденберг в Каліфорнії.

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Ракета вивела на орбіту десять супутників, а незвичне явище у вечірньому небі викликало неабияке захоплення у очевидців.

Багато хто спершу не зміг зрозуміти, що це пливе по небу. Публікуючи вражаючі фото та відео у соцмережах дехто з очевидців припускав, що це може бути НЛО.

Wtf is flying through the sky in Hollywood #aliens pic.twitter.com/mC693ELEZx — Hunter Hill (@h2balla) 23 грудня 2017 р.

unexpected #spacexlaunch sighting Допис, поширений stephanie clary (@sclary) 22 Гру 2017 р. о 5:43 PST

Сам Ілон Маск у своєму Twitter пожартував, що це "ядерний інопланетний НЛО з Північної Кореї".

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) 23 грудня 2017 р.

Пізніше співзасновник гігантів Tesla та SpaceX запевнив, що тим, кому сподобалось "сьогоднішнє" видовище, обов'язково сподобається більш масштабний запуск наступного місяця.