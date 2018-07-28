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Що це за наматрацник, – у мережі гостро розкритикували фото Лілії Ребрик

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Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото із соцмереж

Популярна телеведуча Лілія Ребрик опублікувала зовсім невдале фото, яке викликало негативні коментарі. Образ молодої мами навіть порівняли з постільною білизною.

Нещодавно Лілія Ребрик вдруге стала мамою. Телеведуча активно веде свій блог у соцмережі, де ділиться з прихильниками кадрами із буденного життя та зі своїми донечками. Однак останнє фото, яке зірка розмістила в Instagram, було зовсім невдале.

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Лілія Ребрик захотіла по-особливому привітати маму з днем народження, відтак розмістила допис на своїй сторінці. До вітальних слів телеведуча додала фото, зроблене в день виписка з пологового будинку. На знімку знаменитість щасливо позує поряд з мамою. Проте від вітру вільне плаття стало вдвічі більшим, що виглядало досить дивно.

На це відреагували користувачі мережі. "Сукня трішки не та, яку вам потрібно (було одягнути, – ред.)", "Що це за наматрацник", "Що за сукня? Це просто жах", – написали українці. Така критика розбурхала мережу. Відтак прихильники Лілії Ребрик одразу ж стали на її захист, зазначивши, що вона виглядає розкішно. 

 

Варто зазначити, що Лілія Ребрик відновила свою струнку фігуру після пологів. Хоч не минуло й 3 місяців з часу появи на світ маленької Поліни Дикої, як телеведуча може з легкістю позувати в купальниках на пляжі, демонструючи красу свого тіла. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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