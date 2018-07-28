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Що цікавого знайшли журналісти в декларації Богдана Чобітка, який може очолити ДБР

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ДБР
ДБР / Фото з відкритих джерел

Теща офіцера Служби безпеки України Богдана Чобітка, який, за даними ЗМІ, може очолити управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань, отримала в подарунок будинок у селі Вишеньках поблизу столиці.

Про це повідомляє проект "Декларації" (Bihus.Info).

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Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, 275 метровий будинок і три земельних ділянки під ним загальною площею 25 соток відійшли 60-річній Олені Кац за договорами дарування у лютому 2016 року. Попередньою власницею будинку в реєстрі вказана Анна Овчиннікова    – співзасновниця садівничого товариства "Млинок-Плюс", на території якого він розташований. Вартість подібних обійсть у Вишеньках, проте з меншими земельними ділянками, на даний час коливається в межах 200-250 тисяч доларів.

Бігус

Бігус

Бігус

Бігус

Як відомо, декларації працівників СБУ засекречені. У відкритому доступі нам вдалося знайти лише одну паперову декларацію Богдана Чобітка за 2015 рік, яку він подавав як кандидат до ДБР, але у ній з незрозумілих причин відсутня сторінка про його нерухоме майно. Члени родини Чобітка володіють лише 15 сотками землі.

Згідно з декларацією, на його дружину оформлені автомобілі Mercedes-Benz GL 450 2008 року, Mini Cooper 2011 року і моторний катер Azura 520 2014 року випуску. Їхня сукупна вартість на даний час складає близько 50-55 тисяч доларів.

Бігус
Azura 520

Бігус
Mercedes-Benz GL 450

Бігус 
Mini Cooper

У Головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Богдан Чобіток працює з 1999 року. Мати СБУшника Алла Чобіток з 2002 року є суддею Апеляційного суду міста Києва.

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Нагадаємо, нещодавно "Українська Правда" опублікувала список кандидатів, які вже нібито “затверджені” на керівні посади у ДБР. Богдан Чобіток фігурує у ньому як майбутній начальник управління внутрішнього контролю.

А детальніше про те, як проходили співбесіди, дивіться в сюжеті журналістів Bihus.Info.

 

Теги: Новини України Державне бюро розслідувань е-декларування
Джерело: 24 канал
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