Що цікавого знайшли журналісти в декларації Богдана Чобітка, який може очолити ДБР

Теща офіцера Служби безпеки України Богдана Чобітка, який, за даними ЗМІ, може очолити управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань, отримала в подарунок будинок у селі Вишеньках поблизу столиці.

Про це повідомляє проект "Декларації" (Bihus.Info).

Читайте також: Як митники-близнюки ховають свою нерухомість тещам, а машини матерям

Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, 275 метровий будинок і три земельних ділянки під ним загальною площею 25 соток відійшли 60-річній Олені Кац за договорами дарування у лютому 2016 року. Попередньою власницею будинку в реєстрі вказана Анна Овчиннікова – співзасновниця садівничого товариства "Млинок-Плюс", на території якого він розташований. Вартість подібних обійсть у Вишеньках, проте з меншими земельними ділянками, на даний час коливається в межах 200-250 тисяч доларів.

Як відомо, декларації працівників СБУ засекречені. У відкритому доступі нам вдалося знайти лише одну паперову декларацію Богдана Чобітка за 2015 рік, яку він подавав як кандидат до ДБР, але у ній з незрозумілих причин відсутня сторінка про його нерухоме майно. Члени родини Чобітка володіють лише 15 сотками землі.

Згідно з декларацією, на його дружину оформлені автомобілі Mercedes-Benz GL 450 2008 року, Mini Cooper 2011 року і моторний катер Azura 520 2014 року випуску. Їхня сукупна вартість на даний час складає близько 50-55 тисяч доларів.



Azura 520



Mercedes-Benz GL 450



Mini Cooper

У Головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Богдан Чобіток працює з 1999 року. Мати СБУшника Алла Чобіток з 2002 року є суддею Апеляційного суду міста Києва.

Читайте також: Від смороду лайна до руйнування будинків: яке "щастя" принесла "Наша Ряба" Косюка селянам

Нагадаємо, нещодавно "Українська Правда" опублікувала список кандидатів, які вже нібито “затверджені” на керівні посади у ДБР. Богдан Чобіток фігурує у ньому як майбутній начальник управління внутрішнього контролю.

А детальніше про те, як проходили співбесіди, дивіться в сюжеті журналістів Bihus.Info.