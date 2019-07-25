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      Що Україна запропонує на переговорах з МВФ

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      Україна запропонує МВФ пом'якшити вимоги щодо тарифів на газ
      Україна запропонує МВФ пом'якшити вимоги щодо тарифів на газ / 24 канал

      На майбутніх переговорах з Міжнародним валютним фондом Україна запропонує пом'якшити вимоги до держави щодо тарифів на газ.

      "Переговори будуть у вересні, і позиція така, щоб була м'якша позиція (МВФ), пов'язана з цінами на газ і введенням лібералізованого ринку газу", – заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус, коментуючи ініціативу Офісу Президента не прив'язувати транш МВФ до ціни на газ.

      Читайте також: Маркарова розповіла про перспективи України з МВФ

      Герус наголосив, що введення вільного ринку необхідне, але робити це потрібно поетапно, повідомляє biz.liga.net.

      Тому немає якоїсь зовсім іншої позиції, яка може не сприйматися МВФ, це будуть звичайні переговори, і будуть питання, як краще лібералізувати ринок газу, як краще будувати вільний, конкурентний ринок, щоб від цього вигравали споживачі,
      – додав представник президента в уряді.

      21 липня Герус заявив, що переговори щодо нової програми співпраці України з МВФ заплановані на вересень. А ціну на газ для населення він назвав уже політичним питанням, а не економічним.

      Для чого Україні новий кредит від МВФ? Після парламентських виборів Україна зможе укласти з МВФ програму на суму від 6 до 8 мільярдів доларів, якщо проводитиме обіцяні реформи. Гроші МВФ допоможуть Україні здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом у 2020 і 2021 роках. На ці роки припадає 40% виплат із зовнішнього боргу держави: 2020 рік – 16,8 мільярда доларів, 2021 рік – 18,5 мільярда доларів.

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      Теги: Новини України Газ МВФ Андрій Герус Кабінет Міністрів України Тарифи на газ Комунальні послуги
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