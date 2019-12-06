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      Що українці думають про мир на Донбасі та на які компроміси готові йти: результати опитування

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      Якою є думка українців щодо миру на Донбасі / "Громадський простір"

      Українці вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси. Щоправда, жителі України готові йти не на всі компроміси. А найбільш ефективними заходами для досягнення миру українці вважають відновлення нормального життя на звільнених територіях і міжнародний тиск на Росію.

      Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження громадської думки, який провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає офіційний сайт Фонду "Демократичні ініціативи".

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      Мир і компроміси 

      Згідно з результатами опитування, 14% українців вважають, що заради миру варто погоджуватися на будь-які компроміси. Якщо порівнювати з червнем 2019 року, кількість прихильників такої думки зменшилася на 6%. Водночас 58,5% опитаних дотримуються точки зору, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі. До слова, у червні ця цифра становила 49%.

      Соціологи підкреслюють, що позиція "йти на компроміси, але не на всі" переважає в усіх регіонах: Західному (57%), Центральному (53%), Південному (60%), Східному (67%). На будь-які компроміси більш схильні йти люди у Південному (24%) та Східному (18%) регіонах і значно менше – у Центральному (10%) та Західному (13%) регіонах. Цікаво, що на заході (29%) та у центрі (20%) порівняно є більше тих, хто думають, що мир на Донбасі може встановитися лише з позиції сили – коли одна зі сторін переможе.

      На будь-які компроміси найбільше готовими йти виборці "Опозиційної платформи – За життя" (близько 33%), менше – виборці "Слуги народу" (близько 14%), найменше – "Європейської солідарності" (лише близько 5%).

      Опитування, українці, мир, Донбас, Кучерів, Демократичні ініціативи
      Наскільки готові українці йти на компроміси з Росією та бойовиками 

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      На які компроміси не підуть українці 

      Як і раніше, українці вважають неприйнятними більшість компромісів, на яких наполягає Росія, з посиланням на мінські домовленості. Так, українці не сприймають:

      • проведення виборів на умовах бойовиків (66% проти 16%),
      • амністію всіх учасників бойових дій проти українських військ (63% проти 19%),
      • формування силових органів окупованих територій Донбасу лише із місцевих представників (56% проти 21%).

      Більшою готовністю йти на ті чи інші компроміси вирізняються південь і схід – 41% і 53,5%. Відповідно вважають прийнятним закріплення в Конституції "особливого статусу" Донбасу. Водночас для близько 60% жителів цих регіонів є прийнятним погодитися на нейтральний та позаблоковий статус України.

      З наданням російській мові статусу державної погоджуються 51,5% на півдні та 70% на Сході. А 64 – 67% громадян в обох регіонах є готовими на відновлення торгівлі з окупованими територіями.

      Опитування, українці, мир, Донбас, Кучерів, Демократичні ініціативи
      На які компроміси готові йти українці щодо Росії та Донбасу 

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      Які заходи українці бачать найбільш ефективними для відновлення миру 

      Найбільш ефективними заходами для досягнення миру українці вважають відновлення нормального життя на звільнених територіях (32%) і міжнародний тиск на Росію (також 32%). Ще 15% виступають за надання "ДНР" та "ЛНР" особливого статусу в межах України. Важливо, що близько 22% респондентів не визначилися з відповіддю на це запитання.

      Опитування, українці, мир, Донбас, Кучерів, Демократичні ініціативи
      Що слід зробити, аби на Донбасі встановився мир: думка українців 

      Людей опитували з 4 по 19 листопада. Опитування проводили в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводили тільки на контрольованих Києвом територіях. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Соціологічне дослідження Операція Об'єднаних сил
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