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      Що українці думають про запровадження ринку землі: соцопитування

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      Лише 19% українців підтримують запровадження ринку землі, – "Рейтинг"
      Лише 19% українців підтримують запровадження ринку землі, – "Рейтинг" / landlord.ua

      Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження, у якому опитала українців про їхнє ставлення до ініціативи запровадження ринку землі. Згідно з проведеним опитуванням, лише 19% підтримують запровадження такого ринку. Водночас 73% опитаних проти цієї ініціативи, а 8% – досі не визначилися.

      Крім того, в українців запитали, яку саме форму ринку землі або його відсутність вони хотіли б бачити, чи підтримують вони продаж землі іноземцям, які переваги вбачають у запровадженні ринку та багато іншого, повідомляє "Рейтинг".

      Цікаво: Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження

      Чи варто продавати українську землю іноземцям:

      • не варто – 81% опитаних;
      • можна продавати навіть іноземцям – 13%;
      • не визначилися – 6%.

      Чи варто виносити питання про запровадження ринку землі на референдум:

      • потрібно – 74%;
      • не варто – 17%;
      • не визначилися – 9%.

      Якою має бути модель володіння землею в Україні:

      • земля має бути у державній власності за зразком Канади чи Ізраїлю – 58%;
      • орні землі мають продаватися і купуватися за зразком Італії – 22%;
      • не змогли обрати жодної моделі – 20%.

      До слова: Зеленський призначив Лещенка уповноваженим президента з земельних питань

      Основні переваги у запровадженні ринку землі:

      • не бачать жодних переваг – 35%;
      • власники землі зможуть розпоряджатися нею на власний розсуд – 26%;
      • ринок сприятиме створенню робочих місць у селі – 18%;
      • продаж землі сприятиме інвестиціям в Україну – 14%;
      • ринок сприяє створенню справедливої ринкової ціни на землю – 13%;
      • ринок дозволить фермерам брати кредити під заставу землі – 13%;
      • це сприяє знищенню тіньового ринку та збільшенню надходжень до держбюджету – 7%.

      До слова, частіше за інших обирали можливість розпоряджатися власною землею, створення робочих місць та залучення інвестицій саме власники паїв, які їх обробляють. Водночас ті, хто здають паї в оренду, найчастіше говорили, що не бачать жодних переваг.

      Основні ризики у запровадженні ринку землі:

      • землю викуплять іноземці – 41%;
      • власники паїв можуть бути обмануті при їх продажі – 31%;
      • ринок землі є небезпечним через недосконалість українського законодавства – 31%;
      • ринок землі дозволить скупити її олігархам – 23%;
      • вільний ринок землі не можна запроваджувати в умовах війни – 17%;
      • ринок землі стане загрозою для знищення малого і середнього бізнесу на селі – 16%;
      • ринок землі призведе до прискорення вимирання сіл – 13%;
      • ринок позбавить селян стабільного доходу від надання паїв в оренду – 13%;
      • не бачать жодних ризиків – лише 5%.

      Соціологічне опитування було проведено з репрезентативною вибіркою за віком, статтю регіонами і типом населення. Участь у ньому взяли респондентів, вік яких становить 18 років і більше. Статистична похибка не перевищує 2,2%. Дослідження проведене у період з 28 вересня по 1 жовтня.

      Скільки коштує земля в регіонах України
      Скільки коштує земля в Україні на тіньовому ринку / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Мораторій на продаж землі Ринок землі Рейтинги Новини нерухомості Новини нерухомості України
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