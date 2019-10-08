Що українці думають про запровадження ринку землі: соцопитування
Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження, у якому опитала українців про їхнє ставлення до ініціативи запровадження ринку землі. Згідно з проведеним опитуванням, лише 19% підтримують запровадження такого ринку. Водночас 73% опитаних проти цієї ініціативи, а 8% – досі не визначилися.
Крім того, в українців запитали, яку саме форму ринку землі або його відсутність вони хотіли б бачити, чи підтримують вони продаж землі іноземцям, які переваги вбачають у запровадженні ринку та багато іншого, повідомляє "Рейтинг".
Цікаво: Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
Чи варто продавати українську землю іноземцям:
- не варто – 81% опитаних;
- можна продавати навіть іноземцям – 13%;
- не визначилися – 6%.
Чи варто виносити питання про запровадження ринку землі на референдум:
- потрібно – 74%;
- не варто – 17%;
- не визначилися – 9%.
Якою має бути модель володіння землею в Україні:
- земля має бути у державній власності за зразком Канади чи Ізраїлю – 58%;
- орні землі мають продаватися і купуватися за зразком Італії – 22%;
- не змогли обрати жодної моделі – 20%.
До слова: Зеленський призначив Лещенка уповноваженим президента з земельних питань
Основні переваги у запровадженні ринку землі:
- не бачать жодних переваг – 35%;
- власники землі зможуть розпоряджатися нею на власний розсуд – 26%;
- ринок сприятиме створенню робочих місць у селі – 18%;
- продаж землі сприятиме інвестиціям в Україну – 14%;
- ринок сприяє створенню справедливої ринкової ціни на землю – 13%;
- ринок дозволить фермерам брати кредити під заставу землі – 13%;
- це сприяє знищенню тіньового ринку та збільшенню надходжень до держбюджету – 7%.
До слова, частіше за інших обирали можливість розпоряджатися власною землею, створення робочих місць та залучення інвестицій саме власники паїв, які їх обробляють. Водночас ті, хто здають паї в оренду, найчастіше говорили, що не бачать жодних переваг.
Основні ризики у запровадженні ринку землі:
- землю викуплять іноземці – 41%;
- власники паїв можуть бути обмануті при їх продажі – 31%;
- ринок землі є небезпечним через недосконалість українського законодавства – 31%;
- ринок землі дозволить скупити її олігархам – 23%;
- вільний ринок землі не можна запроваджувати в умовах війни – 17%;
- ринок землі стане загрозою для знищення малого і середнього бізнесу на селі – 16%;
- ринок землі призведе до прискорення вимирання сіл – 13%;
- ринок позбавить селян стабільного доходу від надання паїв в оренду – 13%;
- не бачать жодних ризиків – лише 5%.
Соціологічне опитування було проведено з репрезентативною вибіркою за віком, статтю регіонами і типом населення. Участь у ньому взяли респондентів, вік яких становить 18 років і більше. Статистична похибка не перевищує 2,2%. Дослідження проведене у період з 28 вересня по 1 жовтня.
Скільки коштує земля в Україні на тіньовому ринку / інфографіка 24 каналу