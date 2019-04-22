20:24
22 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Що українці мають знати про команду Зеленського: ексклюзивне пояснення Соні Кошкіної

      1354 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський і команда
      Володимир Зеленський і команда / 24 канал

      Нещодавно журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування про команду Володимира Зеленського. У ньому йде мова про п'ять груп впливу, зокрема й олігархічна група Ігоря Коломойського. І вона, на думку Соні Кошкіної, є не найгіршою.

      Шеф-редакторка інтернет-видання "Лівий берег" Соня Кошкіна у прямому ефірі 24 каналу заявила, що ті люди, яких українці бачать по телебаченню у штабі Зеленського навряд чи перейдуть у владу. 

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: у штабі переможця назвали ймовірну дату

      Також вона додала, що та команда, яку представив лідер президентських перегонів, піде у парламент та обійматиме реальні посади.

      Для чого ж тоді їх представили? Швидше за все, аби люди відчепилися. Навіть якщо уважно послухати виступ Володимира Олександровича, то він говорив, що це лише експерти. Вони можуть зайти в Адміністрацію Президента його радниками, а не, скажімо, міністрами,
      – сказала Кошкіна.

      Як буде формуватися команда

      Соня зауважила, що формування команди завжди відбувається у двосторонньому порядку. Як і завжди буває при зміні влади, нардепи приходять до майбутнього президента та пропонують себе на якусь посаду. 

      Щодо попередньої перемоги екс-шоумена на виборах, то свого власного політичного ядра він не має. Адже люди голосували не так за нього, як проти Порошенка. Щодо конкретного призначення людей на посади, то наразі Зеленському не вигідно це робити. Набагато легше сказати, що цей парламент поганий, тому треба обрати новий достроково,
      – наголосила Кошкіна.

      Шеф-редакторка припустила, що Зеленський – це сосуд, і чим він буде наповнений залежить від його оточення. Зрештою є ймовірність того, що йому вдасться зберегти рейтинг. 

      Що відомо про команду Зеленського – читайте матеріал 24 каналу.


      Остаточні результати Національного екзит-полу

      Дивіться відео повного інтерв'ю Соні Кошкіною 24 каналу

       

      blog_ava
      Як голосували у другому турі президентських виборів-2019: головне
      сьогодні
      47214
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Соня Кошкіна
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу
      сьогодні , 20:00 День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу
      564
      Хто різко може змінити прогнилу українську систему охорони здоров'я? Ніхто!
      сьогодні , 19:00 Хто різко може змінити прогнилу українську систему охорони здоров'я? Ніхто!
      Блог Соцмережі 1239
      П'ять років президентства Порошенка: що змінилось
      сьогодні , 17:30 П'ять років президентства Порошенка: що змінилось
      Віталій Дейнега 1068
      Поздравит ли Кремль Зеленского? Взгляд из России
      сьогодні , 17:03 Поздравит ли Кремль Зеленского? Взгляд из России
      СерпомПо 1562
      Тест-драйв Lexus UX 250h: емоційний драйв
      сьогодні , 12:00 Тест-драйв Lexus UX 250h: емоційний драйв
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук