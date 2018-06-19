Що вдвічі збільшує ризик інсульту: відповідь вчених

Частіше помирають від ішемічної хвороби серця та інсульту чоловіки та жінки, які не були одруженими, розлучилися чи овдовіли.

Ризик смертності від коронарної хвороби серця сягає 42%, а від інсульту – 55%, пише MedicalXpress.

Читайте також: Вчені назвали фактор, який знижує ризик розлучення

У людей, які не були одружені, розлучені чи овдовілі, ризик розвитку серцево-судинних захворювань збільшився на 42%, а коронарної хвороби – на 16%.

Вчені з Великобританії проаналізували 34 дослідження, які проводилися в 1963-2015 роках і були присвячені зв'язку між сімейним станом і здоров'ям. Загалом науковці проаналізували дані 2 мільйонів людей від 42 до 77 років.

За даними вчених, шлюб сприяє зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань, включаючи інсульт, а також передчасної смерті.

Також вдалося з’ясувати, що розлучення збільшує ризик розвитку серцевих хвороб на 35% як у чоловіків, так і у жінок.

Все тому, що одружені люди швидше помічають проблеми і вчасно звертаються по допомогу до лікаря. Вони також краще дотримуються графіку вживання ліків та мають міцні соціальні зв’язки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.