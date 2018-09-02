Що ви думаєте про роботу за кордоном?

Дуже часто українські заробітчани, які працюють за кордоном нелегально, опиняються абсолютно безправними. Не раз ми чули історії, як українці, не маючи належного страхування, стикаються із серйозними матеріальними проблемами.

Крім того, робота за кордоном може бути невигідною через дорожнечу проживання там. Не забувайте і про те, що трудові мігранти перебувають далеко від сім’ї і близьких людей, і часто це завдає тяжкої психологічної травми.

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А який із цих факторів для вас є визначальним в питанні працевлаштування за кордоном? Беріть участь в опитуванні.