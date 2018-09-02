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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Що ви думаєте про роботу за кордоном?

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Трудова міграція: основні ризики
Трудова міграція: основні ризики / politeka.net

Дуже часто українські заробітчани, які працюють за кордоном нелегально, опиняються абсолютно безправними. Не раз ми чули історії, як українці, не маючи належного страхування, стикаються із серйозними матеріальними проблемами.

Крім того, робота за кордоном може бути невигідною через дорожнечу проживання там. Не забувайте і про те, що трудові мігранти перебувають далеко від сім’ї і близьких людей, і часто це завдає тяжкої психологічної травми.

Читайте також: Українцям розповіли про ризики нелегальної роботи за кордоном

А який із цих факторів для вас є визначальним в питанні працевлаштування за кордоном? Беріть участь в опитуванні.

 

 

Теги: Новини України Опитування 24 Заробітчани
Джерело: 24 канал
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