Що ви не знали про легендарних братів-хокеїстів з українським походженням Бабичів: цікаві факти

У 80-х роках імена братів Бабичів гриміли на всю Північну Америку. Вони тричі зуміли потрапити у матчі усіх зірок NHL, тобто свого часу були найзірковішими хокеїстами світу .

Вейн – старший і запам’ятався глядачам ефектними бійками на льоду. Часом з’ясовував стосунки настільки гаряче, що й шолом злітав.

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Вибуховий характер Вейна не завадив йому у сезоні 1980- 81 року закинути у ворота 54 шайби і потрапити на матч усіх зірок НХЛ. До речі, у тій грі він зустрівся і зі своїм тезкою – Вейном Грецкі, який того сезону випередив українця лише на один гол.

Молодший Дейв виріс із спокійнішим норовом. Хлопець змалку грав так добре, що потрапив до НХЛ вже у першому колі драфту. Будучи на позиції захисника, він, тим не менше, міг здивувати ефектним кидком із середини майданчика. Якщо старший брат відіграв 519 матчів, то Дейв був справжнім ветераном – загалом 19 років у найсильнішій лізі світу і понад тисячу матчів, серед яких два – у матчі всіх зірок.

Повісивши ковзани на гак, брати хокей не залишили – Вейн керує організацією, що закуповує та ремонтує хокейне спорядження для малозабезпечених дітей. Дейв – тренує місцеві команди і залишається загальним улюбленцем Канади.



Брати Дейв та Вейн Бабичі

До прикладу, кожного листопада збриває свої культові вуса аби запустити їх знов до акції Вусопад або ж Мовембер – коли чоловіки протягом місяця відрощують вуса та привертають цим увагу до захворювань простати. В 2016 році він й взагалі став героєм, коли витягнув дівчинку з урвища та на руках проніс її 35 хвилин до автівки, аби доправити до лікарні.

2018-й теж став особливим – чоловіки приїхали на батьківщину свого діда – Ілька. Перед поїздкою Дейв жартував, мовляв побачимо, чи готують в Україні вареники краще, аніж це робила його мама. Невідомо чи перевершили очікування вареники, але Вейн зізнався, що перед наступним приїздом сядуть на дієту, аби підготуватись до українських застіль.

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Тут вони пробули 10 днів, побували на хокейних змаганнях, влаштували майстер-класи і дослідили свої корені.

Якщо раніше у сім’ї переповідали, що дід походив з містечка Броди, то вже на місці з’ясували, що насправді той жив на 10 кілометрів далі – у селі Білявці – і в Канаді організував фермерське господарство дуже подібне до того, яке було в Україні.



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