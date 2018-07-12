Що відбуватиметься з людиною, якщо вона опиниться на Марсі: промовисте відео

Вже незабаром, а саме в середині 2030-х років відбудеться перший політ на Марс. Наразі ж триває активний набір добровольців для польоту в один кінець, оскільки вчені поки не можуть знайти рішення для повернення перших людей з Червоної планети. Відтак, що ж станеться з людино, якщо вона опиниться на Марсі?

Про це пише "Сегодня".

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Як підкреслюється, небезпеку для людини на Марсі представляє не стільки отруйна атмосфера, відсутність їжі та води, а також можливі конфлікти в замкнутому просторі, скільки заряджені сонячні частинки.

Річ у тім, що Марс має дуже слабке магнітне поле, яке поєднуючись з розрідженою атмосферою не врятує людину від смертельного сонячного вітру.

Відтак, якщо на Сонці станеться корональний викид, то у людей на Марсі буде всього 20 хвилин, щоб врятуватися.

На Землі ж людину рятує магнітне поле планети та щільна атмосфера, однак на Червоній планеті людина залишається беззахисною перед смертельною небезпекою, що походить від Сонця.

Зауважимо, що бомбардування людського тіла зарядженими частинками сонячного вітру є так само згубним, як і радіація – лише кілька хвилин перебування під таким випромінюванням викличе незворотні наслідки в організмі, внаслідок чого може настати болісна смерть.

Що станеться з людиною на Марсі: відео

Нагадаємо, що наприкінці липня відбудеться так зване "велике протистояння" Марса, коли Червона планета розташовуватиметься на одній лінії із Сонцем та Землею. Крім того, вона максимально наблизиться до нашої планети.